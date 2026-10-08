به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی ظهر پنجشنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: در دولت چهاردهم تاکنون ۲ هزار و ۴۰۰ مدرسه در کشور احداث شده که زمینه ایجاد ۱۳ هزار کلاس درس را فراهم کرده است.

وی افزود: این میزان مدرسه‌سازی در تاریخ ۴۶ ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی کم‌سابقه است و در کنار توسعه فضاهای آموزشی، اقدامات گسترده‌ای در حوزه فناوری و ارتقای کیفیت آموزش نیز انجام شده است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به موفقیت‌های دانش‌آموزان ایرانی در المپیادهای جهانی بیان کرد: تعداد مدال‌های طلای المپیادهای جهانی دانش‌آموزان ایران از ۱۱ مدال در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ۱۸ مدال طلای جهانی در سال جاری افزایش یافته است.

کاظمی ادامه داد: آخرین موفقیت دانش‌آموزان نیز با کسب پنج مدال طلای المپیاد نجوم و قرار گرفتن ایران در جایگاه نخست رقم خورد. همچنین جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در المپیاد جهانی هوش مصنوعی شرکت کرد و موفق به کسب مقام نخست شد.

رشد معدل دانش‌آموزان

وی با اشاره به رشد میانگین معدل دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم گفت: میانگین معدل این دانش‌آموزان حدود یک و ۱۵ صدم افزایش یافته و مدارس دولتی بیشترین میزان رشد را داشته‌اند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: میانگین معدل دانش‌آموزان مدارس دولتی حدود یک و ۳۰ صدم، مدارس سمپاد ۹۴ صدم، مدارس شاهد یک و هشت صدم و مدارس نمونه دولتی یک و ۲۵ صدم افزایش یافته است.

کاظمی با بیان اینکه این دستاوردها در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی کشور حاصل شده است، گفت: با وجود این موفقیت‌ها همچنان با استانداردهای مطلوب فاصله داریم و دغدغه‌های موجود در حوزه آموزش و پرورش باید با جدیت دنبال شود.

افزایش پوشش پیش‌دبستانی به ۷۷ درصد

وی همچنین از اقدامات انجام شده برای توسعه عدالت آموزشی و افزایش پوشش تحصیلی خبر داد و افزود: میزان پوشش پیش‌دبستانی از ۴۲ درصد به ۷۷ درصد افزایش یافته است.

کاظمی ادامه داد: در زمینه هوشمندسازی مدارس و بازگرداندن دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل نیز اقدامات خوبی در حال انجام است و تلاش می‌کنیم پوشش تحصیلی را به بالاترین میزان ممکن برسانیم.

وی با قدردانی از خیران مدرسه‌ساز اظهار کرد: طی سال‌های اخیر حدود ۳۰ همت از سوی خیران مدرسه‌ساز به آموزش و پرورش کمک شده و بخش مهمی از توسعه فضاهای آموزشی کشور با مشارکت آنها انجام شده است.

دارالفنون بیرجند؛ ظرفیتی برای پرورش استعدادهای استان

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به احداث مجتمع دارالفنون در خراسان جنوبی گفت: اجرای این طرح می‌تواند نقطه عطفی در مسیر آموزش و پرورش استان باشد و زمینه‌ساز پرورش استعدادهای برتر و توسعه علمی خراسان جنوبی شود.

کاظمی ایمان، قناعت، مناعت طبع، وفاداری و علاقه به علم و فرهنگ را از ویژگی‌های برجسته مردم خراسان جنوبی دانست و افزود: سرمایه اصلی این منطقه، سرمایه علمی و انسانی آن است.

وی با اشاره به پیشینه علمی بیرجند بیان کرد: شخصیت‌های برجسته‌ای که از این منطقه برخاسته‌اند، نشان می‌دهد مردم این دیار همواره توجه ویژه‌ای به علم و دانش داشته‌اند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مدرسه شوکتیه بیرجند گفت: این مدرسه قدمتی حدود ۱۲۰ ساله دارد و از مدارس نوین و اثرگذار کشور به شمار می‌رود که در شکل‌گیری آموزش نوین در منطقه نقش مهمی داشته است.

کاظمی همچنین بر ضرورت تبیین دستاوردهای کشور در حوزه‌های علمی، فرهنگی، عمرانی، اجتماعی و اقتصادی برای نسل جدید تأکید کرد.

وی گفت: اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر موجب بهبود بخشی از شاخص‌های استان شده و همدلی و وحدت میان مسئولان و نمایندگان مردم در این مسیر قابل تقدیر است.

احداث پنجمین مجتمع دارالفنون در بیرجند

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به احداث مجتمع دارالفنون در بیرجند اظهار کرد: این مجموعه، پنجمین مجتمع آموزشی دارالفنون کشور است که در چارچوب برنامه توسعه این مدارس و با مشارکت بخش غیردولتی احداث می‌شود.

کاظمی افزود: احداث مدارس دارالفنون با هدف ایجاد محیط‌های آموزشی ویژه برای شناسایی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزی دنبال می‌شود و می‌تواند در تقویت هویت علمی و اجتماعی دانش‌آموزان مؤثر باشد.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ایجاد مدارس دارالفنون در استان‌های مختلف کشور در دستور کار قرار گرفته و برای ساخت این مدارس تفاهم‌نامه‌هایی با بخش غیردولتی منعقد شده است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: هزینه احداث هر یک از این مدارس با قیمت‌های فعلی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و منابع مورد نیاز پروژه خراسان جنوبی نیز تأمین شده است.

کاظمی افزود: طراحی و ساخت این مجموعه با مشارکت تأمین‌کننده منابع و همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس انجام خواهد شد.

وی بر ضرورت استانی و فراگیر بودن ظرفیت پذیرش مجتمع دارالفنون خراسان جنوبی تأکید کرد و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا دانش‌آموزان مستعد و کم‌برخوردار از مناطق مختلف استان، از جمله مناطق مرزی، درمیان، زیرکوه و سایر شهرستان‌ها بتوانند از ظرفیت این مجموعه استفاده کنند.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: هدف این است که دارالفنون بیرجند به یک پایگاه علمی و نخبگانی ممتاز در سطح کشور تبدیل شود و این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد.