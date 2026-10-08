رئیس منابع طبیعی سنقروکلیایی: تیرهای برق حوزه آبخیز سرخم جابجا شد

رئوف حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیرهای برق موجود در مسیر آبراهه و محدوده پشت بندهای سنگی ملاتی حوزه آبخیز سرخم با هدف افزایش ایمنی و پیشگیری از خسارات احتمالی به محل امن منتقل شد.

وی افزود: این اقدام در پی مصوبات و پیگیری‌های انجام‌شده در جلسات مدیریت بحران شهرستان و با توجه به احتمال بروز پیامدهای مخرب پدیده النینو در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سنقروکلیایی گفت: جابجایی تیرهای برق با مساعدت فرماندار شهرستان و همکاری بخشداری کلیایی انجام شد و اداره برق شهرستان نیز اجرای عملیات انتقال را بر عهده داشت.

حضرتی تصریح کرد: قرار گرفتن تیرهای برق در مسیر آبراهه و در مجاورت سازه‌های آبخیزداری می‌توانست در صورت وقوع بارش‌های قابل توجه، احتمال بروز خسارت را افزایش دهد؛ از این رو انتقال آنها به محل امن با هدف کاهش این خطرات انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این اقدام همچنین در راستای افزایش ایمنی در محدوده آبراهه و سازه‌های آبخیزداری حوزه سرخم صورت گرفته است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سنقروکلیایی در پایان از همکاری فرمانداری شهرستان، اداره برق و بخشداری کلیایی در اجرای این اقدام قدردانی کرد.