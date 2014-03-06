به گزارش خبرنگار مهر، لوتار ماتئوس که به ایران سفر کرده است در مورد پیش بیبنی‌اش از تیم های صعود کننده گروه هفتم جام جهانی گفت: از دید من آرژانتین تیمی است که یکی از شانس‌های قهرمانی در جام جهانی به شمار می‌رود اما در بین سه تیم دیگر بازی اول خیلی مهم است.

وی ادامه داد: به نظرم اگر ایران می‌خواهد به مرحله بعد صعود کند باید در دیدار اول برابر نیجریه به پیروزی برسد. اگر بتوانید در بازی اول نیجریه را شکست دهید از شانس زیادی برخوردار خواهید بود که به مرحله بعد صعود کنید اما اگر در این دیدار بازنده باشید به نظر من دیگر نباید به تیم‌های دیگر فکر کنید و ایران با برگزاری همان سه بازی به کشورش بازخواهد گشت.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال آلمان خاطرنشان کرد: تیم ملی از بازیکنانی سود می برد که در لیگ پرورش یافته اند. طبیعتا لیگ تیم‎های حریف ایران قویتر از لیگ داخلی شماست. با این حال اگر می‎خواهید موفق باشید باید با آمادگی کامل به برزیل بروید.

ماتئوس همچنین گفت: البته یک شانس آورده‌اید و با تیمی همگروه شده اید که برای اولین بار است به جام جهانی آمده است. بوسنی را می‌توان برد اما برای ایران پیروزی در بازی اول مهم است.