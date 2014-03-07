پرستاران نمونه رفسنجان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه رفسنجان عصر پنجشنبه در مراسم تجلیل از پرستاران نمونه رفسنجان در سالن ذکریا برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار، گفت: پرستاری شغلی مقدس و باارزش است و نباید غفلت یک نفر به خدمات دیگر پرستاران خدشه ای وارد کند.

حجت‌الاسلام عباس رمضانی ‌پور اظهار داشت: شغل با ارزش و مقدس پرستاری ظرفیت پاداش گرفتن در دنیا را ندارد بلکه خدا پاداش این کار را در آخرت به این عزیزان می دهد.

وی ادامه داد: این پرستار است که به موقع دارو به بیمار می دهد و از وی مراقبت ویژه می کند و در تمام لحظات در کنار بیماران بستری در بیمارستان است تا بهبودی خود را بازیابند.

امام جمعه رفسنجان خطاب به پرستاران حاضر در مراسم با بیان اینکه شما پرستاران در خدمت بیماران هستید و درمان بیمار به کار شما بستگی دارد، تصریح کرد: کیفیت کار درمانی بستگی به پزشکان و پرستاران دارد و شما می توانید با هدف خدمت رسانی، این شایستگی را بیشتر کرده و در اذهان جاودانه باشید.

وی سپس با بیان این مطلب که حیا 10 جزء دارد که یک جزء آن متعلق به مردان و 9 جزء آن متعلق به زنان است، تبیین کرد: هیچگاه در اسلام مردان برای زنان و زنان برای مردان حلال نیستند مگر در موارد ازدواج و هیچگاه اسلام نمی گوید یک پزشک محرم بیمار است و این در خصوص پرستار نیز صدق می کند و لازم است در این شغل، تا آنجایی که امکان دارد از پرستار زن برای بیماران زن و از پرستار مرد برای بیماران مرد استفاده شود.

حجت الاسلام رمضانی پور ادامه داد: اینکه گفته می شود پزشک محرم بیمار است و در شرایط اضطراری می تواند جان بیمار را نجات دهد، این امر و نجات جان مردم از خطر برای افراد غیر پزشک نیز منع نیست و باید در این خصوص برای دانشجویان اطلاع رسانی شود تا این حکم اشتباه و غلط که در جامعه عرف شده است اصلاح شود.

امام جمعه سپس با اشاره به حیا و عصمت حضرت زینب(س)، تصریح کرد: حضرت زینب(س) حیا و عفت خود را زیر سوال نبرد و در عین شجاعت و قاطعیت حریم خود را حفظ کرده است.

وی تصریح کرد: عمر مبارک حضرت زینب(س) 56 سال بود اما آنحضرت به خوبی لحظه شناس بود و در این مدت زمان کارهای درخشان و با عظمت را برای عالم اسلام انجام داد.

بخش نرم افزاری پزشکی باید در رفسنجان فعال تر شود

سرپرست فرمانداری رفسنجان نیز در این مراسم ضمن تبریک میلاد با سعادت اسوه صبر و شکیبایی حضرت زینب(س)، با بیان اینکه حوزه بهداشت در دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری فعالیت می کند، اظهار داشت: در بخش سخت افزاری در رفسنجان شامل ساخت مراکز درمانی و ساختمان بیمارستانها و تجهیز آنها در مقایسه با شهرستانهای مجاور در نقطه مطلوب هستیم و در بخش نرم افزاری نیز که به کادر درمانی پزشکان و پرستاران مربوط می شود اگر چه خوب عمل می‌کند اما باید بیشتر از قبل فعالیت کرده تا بیماران به شهرها و استانهای همجوار مراجعه نکنند.

علی محمدی بهجت ادامه داد: جامعه پزشکی کشورمان به مانند دیگر موفقیت‌های عرصه‌های مختلف به موفقیتهایی دست یافته است که نمونه آن تولید داروهای نوترکیب و ساخت داروهای بیماران خاص است.

وی با بیان این نکته که این نشانگر اقدامات بسیار ارزشمند پزشکان ایرانی در داخل و خارج است، افزود: با وجود همه این تلاش‌ها، هنوز با نقطه مطلوب رضایت مندی مردم فاصله داریم و امیدواریم در دولت تدبیر و امید چالشهای حوزه بهداشت و درمان برطرف شود و در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها شاهد ارائه خدمات بیشتر و بهتر به بیماران و کاهش پرداخت هزینه های بخش بهداشت و درمان از سوی مردم باشیم.

محمدی بهجت همچنین با اشاره به فرارسیدن سال نو و در پیش بودن تعطیلات نوروزی، خطاب به پرستاران حاضر در مراسم گفت: در برخورد با مسافران نوروزی سعی کنید با مهربانی رفتار کنید تا آنها در هنگام بازگشت به محل سکونت خود، فرهنگ رفسنجان را به نیکی یاد کرده و خاطره ای خوش از شهر رفسنجان داشته باشند.

به گفته وی پرستاران می توانند با برخورد صحیح با بیمار و همراهان بیمار موجب دلگرمی آنها را فراهم کرده و رضایتمندی آنها را به وجود ‌آورند.

افزایش مقاله‌های پرستاری در رفسنجان در دستور کار است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نیز در سخنانی با گرامیداشت و تبریک روز پرستار، اظهار داشت : روز ولادت دختر گرامی حضرت علی( ع) به نام روز پرستار نامگذاری شده است و این واژه در روانشناسی انرژی زاست و باید بدانیم که کلمات پزشک و پرستار، طبیب و بهیار ارزشمند هستند.

محمدرضا میرزابیگی افزود: کلمه پرستار واژه‌ای است که انسان را به یاد ایثار و از خود گذشتگی می‌اندازد و اگر پرستاران به معنای واقعی خدمت‌رسانی کنند، این ‌واژه هیچ گاه خدشه‌دار نمی‌شود.

وی در ادامه با یادآوری اینکه زمانی ارزش کار یک پرستار در درگاه خداوند مورد قبول است که برای کسب رضای خداوند به مراقبت از بیمار بپردازد، ابراز کرد: وقتی که علامه طباطبایی عالم بزرگوار و مفسر قران حاضر است 40 سال عبادت خود را با یک شب پرستاری جابجا کند، نشانگر عظیم بودن نقش پرستار دارد.

این مسئول انگیزه پرستار و پزشک را متفاوت دانست و گفت: پزشک بیمار را ویزیت می‌کند و می‌رود، اما پرستار است که باید با دادن به موقع دارو و مراقبت از بیمار به بهبود بیماری او کمک کند. پرستار نه تنها دارو به بیمار می‌دهد بلکه با بیمار به مهربانی رفتار می کند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با تأکید بر اینکه یک پرستار می تواند نقش پژوهشی داشته باشد، افزود: در صدد هستیم در این زمینه انقلابی به وجود آوریم و با تشکیل گروه‌های پژوهشی آمار مقاله‌های پرستاری را بالاتر ببریم.

میرزابیگی تصریح کرد: امسال در تجهیزات و فضای فیزیکی درمانی انقلاب بزرگی به وجود آمده است و سعی داریم، سایر نیازمندی‌های دانشگاه را تامین کنیم تا حداکثر رضایت مردم جلب شود.

این مسئول ادامه داد: نیروها و کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستانها از کار خود رضایت دارند و این عامل باعث پیشرفت در حوزه درمان و افزایش درآمد ها خواهد شد.

میرزابیگی بر لزوم الگوگیری پرستاران امروز از پرستاران دوران جنگ تحمیلی تأکید کرد و گفت: پرستارانِ امروزی باید منزلت خود را قدر بدانند و از پرستاران دوران جنگ که با فداکاری در زیر بمباران دشمن برای نجات جان رزمندگان مجروح تلاش می کردند الگو بگیرند.

در پایان این مراسم از 52 پرستار نمونه دانشگاه علوم پزشکی تجلیل شد.