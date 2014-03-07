نمایشگاه عکاس قمی از مراحل نصب ضریح امام حسین(ع) گشایش یافت/ روایتی از عاشقی دلدادگان سیدالشهداء(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، ضریح جدید امام حسین(ع) که افتخار ساخت آن نصیب قمیها شده بود بعد از 6 سال، عملیات ساخت آن در سال گذشته به اتمام رسید و این ضریح در هفته اول آذرماه از قم برای نصب در حرم مطهر امام حسین(ع) پس از عبور از شهرهایی همچون تهران، ساوه، اراک، بروجرد، خرمآباد، شوشتر، دزفول، آبادان و اهواز از مرز مهران خارج و به عراق و در نهایت کربلای معلی رسید و در نهایت بعد از 52 روز عملیات جابجایی ضریح جدید و قدیمی در روز 15 اسفند ماه سال 91 پرده برداری شد.
امیر حسامینژاد عکاس و هنرمند قمی یکی از کسانی بوده که در طی سالهای ساخت و همچنین روزهای انتقال و نصب ضریح با این پروژه همراه بوده که خود نیز این افتخار را توفیق و روزی خداوند میداند.
حسامینژاد در طی سالهای ساخت ضریح و بخصوص روزهای انتقال و نصب آن تصاویری از دلدادگی و ارادت عاشقان سیدالشهدا(ع) را با قاب دوربین عکاسی خود به ثبت رسانده که بخشی از این تصاویر برای اولین بار در نمایشگاه عکس ضریح عشق در تهران به نمایش در آمده است.
نمایشگاه عکس ضریح عشق با مشارکت شهرداری منطقه 6 تهران و با حضور حجت الاسلام والمسملین شهاب مرادی رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در زیرگذر چهار راه ولیعصر(عج) تهران گشایش یافت.
امام حسین(ع) بزرگترین ظرفیت و هویت دینی ماست
رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، عصر پنج شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه عکس ضریح عشق که در ایستگاه مترو ولیعصر(عج) و با موضوع نمایش عکسهای منتشر نشده امیر حسامینژاد از مراحل انتقال و نصب ضریح مطهر امام حسین(ع) برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: خداوند را شاکریم که در لوای پرچم امام حسین(ع) قرار داریم و در واقع انتصاب ما به سید الشهدا(ع) پیش از هر پست و مقامی برایمان ارزش دارد.
حجت الاسلام والمسملین شهاب مرادی گفت: ضریح قدیمی امام حسین(ع) را گروهی از شش امامیهای هندی ساختند و وقتی قرار شد ضریح جدید به دست مردم ایران ساخته شود از آن زمان تا انتهای پروژه، برخیها از روی بیاطلاعی نقدی بر این کار بزرگ وارد کردند و این در حالی است که ساخت ضریح، عکس گرفتن و نوشتن کتاب در خصوص حال و هوای مردم در مسیر بدرقه نشان از دلدادگی مردم ایران به ساحت سید الشهداء(ع) دارد.
وی تصریح کرد: امام حسین(ع) بزرگترین ظرفیت و هویت دینی ما است و این در حالی است که ما به حداقل کارها برای سیدالشهداء(ع) بسنده کردهایم.
امام حسین(ع) قبله دلهای همه عاشقان است
رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با بیان اینکه امام حسین(ع) قبله دل همه عاشقان است افزود: همه مسلمانان و شیعیان نسبت به ساحت سید الشهداء(ع) احترام قائلاند و به ایشان محبت میورزند.
وی با اشاره به برپایی نمایشگاه عکس ضریح عشق بیان داشت: آنچه که در این تصاویر مشهود است نشان از عشق بازی عاشقان و دلدادگان سید الشهداء(ع) در انتقال و نصب ضریح جدید دارد.
حجت الاسلام مرادی افزود: سبک زندگی جدید ما تحت تاثیر تهاجم دشمنان و دنیای غرب است و آنها از همه طریق و روشها به دنبال معنویت زدایی در بین جوانان و جامعه اسلامی ما دارند.
وی عنوان کرد: همه اقداماتی که آنان انجام میدهند در راستای جداسازی مردم از اهل بیت(ع) و خداوند است که چنین حرکات و اتفاقات مذهبی دل انسانها را جلا میدهد و توطئه دشمنان را نقش بر آب میکند.
رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با تاکید بر حمایت از نمایش آثار هنرمندان مذهبی، گفت: مردم از دیدن این مجموعه عکسها لذت خواهند برد.
چاپ یادداشتهایی از حال و هوای مردم در بدرقه ضریح
معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم نیز در این مراسم گفت: روند ساخت ضریح جدید امام حسین(ع) سه مرحله داشته که مرحله اول مربوط به ساخت ضریح بوده و مرحله دوم مربوط به انتقال آنکه بیش از 20 روز به طول انجامید و مرحله سوم نیز مربوط به نصب ان در حرم مطهر امام حسین(ع) بود.
حامد حجتی گفت: در روزهای انتقال ضریح مطهر امام حسین(ع) یاداشتهایی از حال و هوای مردم در بدرقه این ضریح نورانی داشتیم که این نوشتهها در شرف تنظیم ابتدایی و انجام مقدمات برای چاپ است.
وی افزود: 15 اسفندماه هر سال، سالروز رونمایی از ضریح زیبای سیدالشهدا(ع) است که همجواری با ضریح امام حسین(ع) خاطرات فراموش نشدنی را برایمان رقم زد.
حجتی، بیان داشت: مراحل تعویض ضریح قدیمی و نصب ضریح جدید سیدالشهداء(ع)، 53 روز به طول انجامید که این ایام جزو دوران فراموش نشدنی زندگی دست اندرکاران ساخت و نصب ضریح به شمار میرود.
معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم ادامه داد: حکایت ضریح جدید سیدالشهداء(ع) حکایت دلهای عاشق مردم ایران زمین است و شبهای جمعه همواره برایمان متفاوت بوده و برپایی نمایشگاه ضریح عشق و نمایش خاطرات آن روزها نیز، شب جمعهای متفاوت از گذشته را برایمان رقم زد.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی دو اتفاق بسیار بزرگ در تاریخ ایران به شمار میرود، افزود: یکی از حرکات بزرگی که بعد از انقلاب اسلامی در ایران صورت گرفت ساخت و نصب ضریح جدید امام حسین(ع) بود که این کار به دست مردم عاشق ایران عملی شد.
معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم گفت: وقتی قرار شد که ضریح جدید سیدالشهداء(ع) ساخته شود، برای این ضریح عظیم نیازمند مقدار زیادی طلا بودیم که هیئت امنای ساخت ضریح در دیدار با آیت الله جوادی آملی با پیشنهاد جالبی از سوی این مرجع تقلید مواجه شدند و آن را عملی کردند.
حجتی اضافه کرد: در آن دیدار آیت الله جوادی آملی ضمن تایید و حمایت از این اقدام به دست اندرکاران ساخت ضریح فرمودند، مقداری طلا از سوی بستگان برای این امر اهدا شده که از شما میخواهم آن را در خود ضریح استفاده کنید.
وی بیان اینکه با پیشنهاد آیت الله جوادی تمامی طلاهایی که برای ساخت ضریح اهدا شد در بدنه ضریح کار شده است، ادامه داد: امروز شاهدیم که در بدنه ضریح امام حسین(ع) طلاهای مادران و خواهران و زنان ایران اسلامی نقش بسته و میلیونها نفر در روند این کار بزرگ شریک هستند و این ابتکار که نتیجه صبر مادران شهدا و مردم ایران بوده توفیق بزرگی است که خداوند به ملت ایران داده است.
وی عنوان کرد: برای ساخت ضریح جدید امام حسین(ع) گروههای بسیار پیش قدم شده بودند و خواهان ساخت آن بودند، اما به هر طریق توفیق این کار بزرگ به ملت ایران رسید و امروز میبینیم که این ضریح همانند شیشه عطری مضجع منور سیدالشهداء(ع) را در بر گرفته و عطرافشانی میکند.
حجتی، با تقدیر از تلاشهای امیر حسامینژاد در به تصویر کشیدن مراحل ساخت، انتقال و نصب ضریح جدید امام حسین(ع) گفت: حسامینژاد توانست با همت و تلاش خود در طی مدت بیش از 6 سال تصاویر نابی از روند ساخت و نصب ضریح ثبت کند.
برپایی نمایشگاه عکس ضریح عشق، حمایت از عکاسان دینی و آئینی است
معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم نیز در این مراسم گفت: برپایی نمایشگاه عکس ضریح عشق، در واقع حمایت از عکاسان دینی و آئینی است که جایگاه آنان ناشناخته و کمتر مورد توجه قرار میگیرند.
مهدی توکلیان گفت: در حوزه عکاسی در کشور ما انجمنهای مختلف تخصصی راه اندازی شده و مشغول فعالیت هستند اما خلأ تشکیل انجمن عکاسان دینی و آئینی مشاهده میشود که با ثبت و ایجاد این انجمن میتوان حمایتهای خوبی از هنرمندانی که در عرصه دینی و آئینی مشغول به فعالیت هستند را داشت.
وی با تقدیر از شهرداری تهران و مجموعه مدیریت شهری نیز ابراز داشت: باید به شهرداری تهران که چنین فضایی را برای نمایش آثار هنرمندان در مراکز عمومی فراهم کرده تبریک گفت که این اقدام میتواند فرهنگ و هنر را به میان مردم بیاورد و مردم را به این سمت سوق دهد.
ساخت ضریح امام حسین(ع) تا دمیدن صور اسرافیل افتخاری برای ایرانیان است
وی همچنین عنوان داشت: ساخت ضریح امام حسین(ع) که به نام ضریح عشق نامگذاری شده تا دمیدن صور اسرافیل و تا قیامت افتخاری برای ایرانیان است که آمیزهای از ذوق، ابتکار و هنر ایرانی بوده که توسط هنرمندان کشورمان اجرایی شده است.
مهدی توکلیان، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگیهای شاخص عکس حسامینژاد اظهار داشت: حسامینژاد 15 سال کار عکاسی میکند و به عنوان عکاس مذهبی معروف است و بیشتر عکسهای وی نیز در حرم امامزادگان و ائمه معصومین و اماکن مذهبی و مقدس بوده است.
معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم عنوان کرد: حسامینژاد مجموعه خوبی از عکسهای حرم مطهر حضرت معصومه(س) جمع آوری کرده که به زودی منتشر خواهد کرد.
عکسهای حسامینژاد همانند شعر هایکو با مضمون دینی است
وی با بیان اینکه وی طی سالها همجواری با ضریح امام حسین(ع) مس وجود خود را جلا داده افزود: عکسهای حسامینژاد در روند ساخت، انتقال و نصب ضریح جدید امام حسین(ع) همانند شعر هایکو با مضمون دینی است که در این عکسها شور و شوق حسینی در دلهای عاشقان دیده میشود.
مهدی توکلیان افزود: عکسهایی که در نمایشگاه ضریح عشق به نمایش در آمد، تصویرگری واقع بینانه از شور و شوق هنرمندان، مردم و همه کسانی است که در ساخت این ضریح عظیم مشارکت داشتند.
وی اضافه کرد: مجموعه عکس ضریح عشق، رقص شور و شوق و نیز تصویر لحظههای شعله ور شدن ارادت مردم که در طول مسیر انتقال ضریح را همراهی میکردند را به نمایش در آورده است.
معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم عنوان کرد: عکس خوب عکسی است که سوال ایجاد کند و نه به سوال بیننده پاسخ دهد و سبک مجموعه عکس ضریح عشق برای هر بینندهای سوال ایجاد میکند که این مسئله مهمی است.
مهدی توکلیان با بیان اینکه عکس به عنوان یک رسانه در روزگار ما نقش آفرینی میکند، افزود: مردمی که در هیاهوی شهر زندگی میکنند دیدن این عکسها میتواند حال معنوی آنان را بهبود بخشد و این اقدام شهرداری در به نمایش گذاشتن آثار هنرمندان دینی میتواند به آشتی مردم با هنر کمک کند.
آماده سازی سه مجموعه کتاب عکس از ضریح مطهر امام حسین(ع)
امیر حسامینژاد عکاس پروژه ساخت ضریح امام حسین(ع) نیز در این مراسم گفت: هم اکنون در حال آماده سازی سه مجموعه کتاب عکس از مراحل مربوطه به ساخت، انتقال و نصب ضریحی جدید امام حسین(ع) هستیم که متاسفانه هیچ نهادی برای انتشار این سه مجموعه همکاری و اعلام امادگی نکرده است.
وی با اشاره به یکی از خاطرات دوران نصب ضریح امام حسین(ع) گفت: در طی دوران ساخت، انتقال و نصب ضریح امام حسین(ع) خاطرات زیادی داریم که هیچ کدامشان فراموش شدنی نیست.
این عکاس قمی عنوان کرد: در مراحل انتهای جداسازی ضریح قدیمی، تکه چوبی در بالای ضریح وجود داشت که به سختی توانستیم آن را با جرثقیل جدا کنیم و قطعه جدید جایگزین که در آن محل نصب شد به راحتی در محل خود قرار گرفت که تعبیر یکی از این دوستان از این واقعه این بود که شاید آن تکه چوب ضریح قدیمی میدانست از چه مکانی با ارزشی جدا خواهد شد که به سختی از آن دل کند و قطعه جایگزین جدید نیز میدانست که در چه مکان با ارزشی قرار خواهد گرفت و به همین دلیل بدون مشکل خاصی در محل خود قرار گرفت.
حسامینژاد افزود: هیئت امنای ساخت ضریح در دیداری که به رهبر معظم انقلاب داشتند، ایشان فرمودند که قمیها گل سرسبد پروژههای عتبات عالیات را در دست گرفتند و من هم افتخار میکنم که عکاسی این پروژه را از زمان ساخت تا نصب آن را بر عهده داشتم.
نمایشگاه عکس ضریح عشق از 15 تا 21 اسفندماه در زیرگذر تقاطع خیابان انقلاب اسلامی و خیابان حضرت ولیعصر(عج) دایر خواهد بود و عموم علاقمندان میتوانند همهروزه از این نمایشگاه دیدن کنند.
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مهدی بخشی سورکی
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