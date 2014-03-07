حسین فرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط تیم فوتبال فولاد خوزستان قبل از بازی با الفتح عربستان در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: یک امتیازی که در بازی با الجیش در قطر به دست آوردیم شرایط روحی و روانی خوبی را در تیم فولاد حاکم کرده است و بازیکنانمان انگیزه زیادی برای مسابقه با الفتح دارند. امیدوارم تمریناتمان با همین کیفیت و روحیه بالا دنبال شود تا از این مسابقه خانگی برابر الفتح نهایت استفاده را ببریم.

* همه تیم‌ها مسلح هستند

وی درباره اینکه بازی خانگی با الفتح فرصت خوبی برای پیروزی فولاد فراهم می‌کند، گفت: این فرصت خوبی است ولی فوتبال یک زبان نانوشته است و نمی‌توان آنرا پیش بینی کرد. همه رقبای ما در گروه لیگ قهرمانان آسیا تیم‌های قدرتمندی هستند. اگر از شرایط میزبانی استفاده نکنیم ممکن است اتفاقات بدی برایمان رخ بدهد چون همه تیم‌ها مسلح شده‌اند.

* باید گل اول را به الفتح بزنیم

سرمربی فولاد ادامه داد: امیدوارم برابر الفتح باهوش باشیم و غافلگیر نشویم تا بتوانیم گل اول مسابقه را بزنیم. تیم‌های عربی و حاشیه خلیج فارس برای پیروزی یا نباختن دست به هر کاری می‌زنند برای همین لازمه پیروزی ما این است که گل اول را به ثمر برسانیم.

* چند بازیکن دیگر فولاد شایسته حضور در تیم ملی هستند

فرکی با اشاره به دعوت سه بازیکن فولاد به تیم ملی و خستگی آنها برای بازی با الفتح، تاکید کرد: بازیکنان ملی پوش ما روز پنجشنبه به اهواز آمدند. بختیار رحمانی تمرین کرد و مهرداد جماعتی هم به خاطر خستگی نصف تمرینات را انجام داد. با این حال آنها مشکلی برای بازی با الفتح ندارند.

وی افزود: از تیم فولاد سوشا مکانی، مهرداد جماعتی و بختیار رحمانی به تیم ملی دعوت شدند. به نظرم در تیم ما بازیکنان دیگری هم هستند که شایستگی دعوت به تیم ملی را دارند. البته باید دید تفکر کادر فنی تیم ملی چیست ولی بازیکنانی مثل آرش افشین، اسماعیل شریفات و غلامرضا رضایی هم می‌توانستند به تیم ملی دعوت شوند. حتی عبدالله کرمی که دو سال است در پست دفاع وسط بهترین بازی‌ها را انجام می‌دهد ولی متاسفانه دیده نمی‌شود.

* ترکیب جام جهانی برابر گینه بازی کرد

سرمربی تیم فولاد یادآور شد: با وجود این، بازی با کویت و گینه نشان داد که کی‌روش تیم ملی را دو بخش کرده است. یک بخش بازیکنانی که در لیگ خوب کار کرده‌اند که از آنها برابر کویت استفاده کرد. یک بخش هم بازیکنان نهایی که در جام جهانی بازی خواهند کرد. در واقع بازیکنانی که برابر گینه بازی کردند بازیکنان اصلی در جام جهانی خواهند بود.

* تیم ملی به زمان بیشتری نیاز دارد

فرکی درباره ارزیابی‌اش از شکست ایران برابر گینه، گفت: گینه حریف خوبی بود. آنها در نیمه اول بهتر از ما بودند ولی در نیمه دوم شرایط فرق کرد و حتی توانستیم یک گل به ثمر برسانیم. در مجموع بازی خوبی برای تیم ملی بود و کادر فنی قطعا برداشتش را از این مسابقه انجام داده است. با این حال معتقدم تیم ملی به زمان و مسابقات بیشتری نیاز دارد.

* تیم ملی ناهماهنگ بود

وی تاکید کرد: نباید فراموش کرد که برابر گینه ناهماهنگی بین بازیکنان به چشم می‌آمد. آنچه که در زمین صورت می‌گرفت کیفیت فنی بازیکنان بود نه کار گروهی. به همین خاطر است که می‌گویم تیم ملی به زمان بیشتری نیاز دارد.

* نمی‌شود یک مسابقه را ملاک دروازه‌بان قرار داد

مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به گل‌هایی که دنیل داوری دروازه‌بان ایران برابر گینه دریافت کرد، گفت: نمی‌شود با یک مسابقه عملکرد یک بازیکن بخصوص دروازه‌بان را ملاک قرار داد. آنچه که ما از داوری دیدیم با آنچه که از او انتظار داریم تفاوت داشت ولی این اشتباهات پیش می‌آید و برای حل آن به زمان و هماهنگی بیشتری نیاز است.

* هیچ کس راضی نیست

فرکی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با خبرنگار مهر، درباره اینکه نحوه همکاری فولاد با تیم ملی در اردوی فروردین‌ماه چگونه خواهد بود، اظهار کرد: برای صحبت در این خصوص زمان بیشتری می‌خواهیم. باید چنین داستان‌هایی را در فوتبال پیش بینی کنیم. به هر حال از این ستون به آن ستون فرج است و باید دید چه چیزی پیش می‌آید. مشکلی که در فوتبال ما در حال حاضر وجود دارد همه را گرفتار کرده است. حتی تیم‌هایی که الان بازی نمی‌کنند. این واقعا قشنگ نیست که لیگ را 35 روز تعطیل کنیم. از سوی دیگر تیم ملی هم مشکل دارد. تیم‌هایی هم که در لیگ قهرمانان هستند به نوعی گرفتارند. مسلما این شرایط برای هیچ تیمی خوب نیست و هیچ کس از آن رضایت ندارد.

* واکنش به خبر سرمربیگری در تیم امید

سرمربی فولاد در پایان در خصوص پیشنهاد فدراسیون فوتبال به وی برای قبول هدایت تیم امید ایران و واکنش باشگاه فولاد به این پیشنهاد، گفت: فقط یکبار دهکردی (مدیرعامل باشگاه فولاد) از طرف شخصی به من گفت که چنین مسئله‌ای مطرح شده است. من هم پاسخ دادم که تمام فکر و ذکرم فولاد است. من هیچ صحبت رسمی با کسی نداشته‌ام. پیشنهاد در همین حد و اندازه مطرح شد. وقتی این جواب را دادم موضوع دیگری نبود که بین من و دهکردی مطرح شود.