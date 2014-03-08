به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، کارگردان و نویسنده ایتالیایی «سینما پاردایزو» فیلمبرداری فیلم جدیدش را با عنوان «رابطه» در ماه می (اردیبهشت) در بریتانیا شروع می کند.

این فیلم درامی رمانتیک درباره رابطه عاشقانه بین یک استاد و یک زن جوان و اولین فیلمی است که این کارگردان ایتالیایی در بریتانیا می سازد.

در این فیلم بار دیگر بسیاری از همکاران تورناتوره از فیلم قبلی‌ وی یعنی «بهترین پیشنهاد» از جمله همکار همیشگی وی انیو موریکونه در مقام آهنگساز، پاکو سینماتوگرافیکا در مقام تهیه کننده و کمپانی برادران وارنر ایتالیا در مقام توزیع‌کننده با او همراه خواهند شد.

تورناتوره هفته گذشته برای پیدا کردن لوکیشن مناسب به اسکاتلند سفر کرد، زیرا قصد دارد فیلم «رابطه» را در ادینبورگ، یورک و یورکشایر فیلمبرداری کند. بخش پایانی این فیلم در ایتالیا فیلمبرداری می شود.

کمپانی برادران وارنر در ایتالیا قصد دارد تا فیلم «رابطه» را اول ژانویه 2015 در ایتالیا اکران کند. این تاریخ همان تاریخی است که درام «بهترین پیشنهاد» در سال 2013 راهی پرده های نقره ای شد و در نهایت در ایتالیا 12 میلیون دلار فروش کرد.

«رابطه» دومین فیلم پاکو سینماتوگرافیکا است که با این کارگردان تولید می شود.

تورناتوره کارگردان ایتالیایی فیلم تحسین شده «سینما پارادیزو» در سال 1988 با این فیلم موفق به کسب جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی ‌زبان شد.