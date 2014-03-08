12 سارق در 3 شهر استان مرکزی دستگیر شدند

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در شهر اراک یک باند هشت نفري سرقت لوازم خودرو با 19 فقره سرقت روز گذشته شناسايي و منهدم شد.

عزیزالله ملکی درباره چگونگی سرقت این افراد ادامه داد: پس از انجام تحقيقات مشخص شدكه دو نفر از سارقان كه از اعضاي اصلي باند بودند، با كمك و همدستي 6 نفر ديگر و با استفاده از غفلت رانندگان در مناطق كم تردد در ساعات خلوت اقدام به سرقت مي كردند.

وی با بیان اینکه همه اعضاي باند سرقت در اقدامي غافلگيرانه دستگير و به 19 فقره سرقت لوازم خودرو در سطح اراك اعتراف كردند گفت: مقاديري از اموال مسروقه از محل اختفاي سارقان کشف شده است که اين اموال مكشوفه پس از شناسايي به مالباختگان تحويل داده شد.

سارقان اماكن عمومي و دولتي شهرستان كميجان

ملکی تعداد سارقان اماكن عمومي و دولتي شهرستان كميجان را دو نفر اعلام کرد و اظهارداشت: در پي وقوع سرقت هاي متعدد در دو ماه اخير در سطح شهرستان كميجان و شكايت هاي مردمي در اين رابطه از طريق تماس با مركز فوريت هاي پليس 110، موضوع به صورت ويژه مورد پيگيري پليس آگاهي اين شهرستان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه سارقان كه با شگردهاي خاص و در زمان هاي محدودي اقدام به سرقت مي كردند پس از تحقيقات گسترده و فني پليس شناسايي شدند خاطرنشان کرد: این سارقان پس از دستگيري به 11 فقره سرقت از مسجد، دهياري و مرغداري روستايي در كميجان اعتراف كردند.

كشف 17 فقره سرقت محتويات خودرو با دستگيري سارق سابقه دار در خمين

فرمانده انتظامی استان مرکزی همچنین از کشف كشف 17 فقره سرقت محتويات خودرو با دستگيري سارق سابقه دار در خمين خبر داد و گفت: ماموران پليس شهرستان خمين از طريق مركز فوريت هاي پليسي 110 در جريات سرقت هاي متعدد محتويات داخل خودرو در سطح اين شهرستان قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: بررسي هاي ماموران نشان مي دهد كه سارق در ساعات خلوت ظهر و در محله هايي كه تردد كمتري دارند و با استفاده از شگرد هاي خاصي اقدام به بازكردن در خودرو ها و سرقت محتويات آنها مي كردند.

وی با اشاره به اینکه پس از تحقيقات گسترده و فني پليس سارق شناسايي و روز گذشته در عملياتي غافلگيرانه و در حين ارتكاب به جرم دستگير شد گفت: سارق پس از دستگيري به 17 فقره سرقت محتويات خودرو در محله هاي مختلف شهرستان خمين اعتراف كرد.

فرمانده انتظامي استان مرکزی اظهار داشت: متهمان هر سه پرونده پس از تشکيل پرونده به مرجع قضايي معرفي شدند.

