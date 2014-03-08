به گزارش خبرنگار مهر، در آئینی که صبح شنبه با حضور استاندار بوشهر، معاون سیاسی استاندار و جمعی از مسئولان استان بوشهر و شهرستان دیلم برگزار شد، قاسم قائدی به عنوان فرماندار جدید دیلم معارفه شد.
روند تغییرات فرمانداران شهرستانهای استان بوشهر و جایگزینی مهرههای مورد نظر دولت تدبیر و امید در استان بوشهر امروز با معرفی فرماندار شهرستان دیلم ادامه یافت و در این آئین از تلاشهای دکتر اسماعیل کاظمی تقدیر شد و قائدی به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.
لازم به ذکر است که پیش از این نیز غلامرضا ترکزاده به عنوان فرماندار شهرستان تنگستان، حسن ابراهیمی به عنوان فرماندار بوشهر، ارسلان زارع به عنوان فرماندار دشتستان و حسن اسماعیلی به عنوان فرماندار شهرستان عسلویه معارفه شده بودند.
استان بوشهر دارای 10 شهرستان است که با معرفی فرماندار دیلم، تاکنون فرماندار جدید در پنج شهرستان معارفه شده اند و فرمانداران دیگر شهرستانهای استان نیز به وزارت کشور معرفی شدهاند که در اینده نزدیک مراسم معارفه انها برگزار میشود.
قاسم قائدی سابقه فرمانداری شهرستان دشتی را در دولت اصلاحات در کارنامه خود دارد.
حکم فرماندار جدید شهرستان دیلم توسط مهرجو مدیرکل سیاسی استانداری بوشهر قرائت و توسط مصطفی سالاری به وی تقدیم شد و همچنین طی حکمی از تلاشهای اسماعیل کاظمی تقدیر شد.
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