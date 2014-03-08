حمايت مالي ميلياردر روس از كشتي اين كشور

به گزارش خبرگزاري مهر، ميخائيل مامياشويلي رئيس فدراسيون كشتي روسيه با بيان اين مطلب افزود: سليمان كريم اف از برنامههاي ما از جمله حفظ كشتي در المپيك و كارهاي بسترسازي با ايجاد 15 پايگاه ویژه كشتي حمايت ميكند.
وي ادامه داد: چالش اصلي ما در كشتي روسيه تقويت رقابتهاي داخلي است.
مامياشويلي تصريح كرد: ملينيكوف قهرمان جهان در رقابتهاي جام پادوبني روسيه كه انتخابي قهرماني اروپا و جام جهاني بود شكست خورده و نميتواند در اين مسابقات شركت كند و این نشان می دهد که انتخابی برای ما یک اصل است.
وي در پايان خاطرنشان كرد: هدف ما كسب بيشترين مدالهاي طلا در المپيك 2016 است و در حال حاضر مشكلي نیز با بحث داوري در دنياي كشتي نداريم.
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