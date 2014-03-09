چمدان زائران رضوی از تحفه معنوی تهی است/ سوغات فرنگی در ویترین پایتخت معنوی

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد مقدس، این روزها زائران بسیاری تصور درستی از سوغات پایتخت معنوی ندارند چرا که در سایه غفلت متولیان فرهنگی، رقیبان خارجی کالاهای خود را در دل بازارهای این شهر قرار داده اند تا از این طریق ضمن معرفی فرهنگ و آداب خویش، سود اقتصادی فراوانی را در این مسیر به جیب بزنند.

رقیبان عرصه را بر رفیقان تنگ کرده‌اند

مردان و زنانی که این روزها پا به سن گذاشته اند سوغاتی مشهد را با مهر، تسبیح، چادر نماز، نبات، زرشک، زعفران و نخود چی می‌شناسند اما در حال حاضر با تغییر ذائقه توسط چشم بادامی‌ها یا برادران مالزیایی و پاکستانی دیگر خبری از مهر و تسبیح در سوغات این شهر مذهبی نیست.

کافی است یک روز دل به دریا بزنی و در پیچ و خم بازارهای این شهر گام برداری آنگاه در می‌یابی که چگونه رقیبان عرصه را بر رفیقان تنگ کرده و در قلب فرهنگ این کشور تحفه های بیگانه را عرضه می کنند.

بر پیشانی کالاهای خارجی مهر معنویت ثبت می‌شود!

امروز نسل های جوان تر سوغات مشهد را با بدلیجات، اسباب بازی، اشیای زینتی و سفال‌های چینی می شناسند و انگار به آسانی بر پیشانی هر جنس و کالایی که از مرزهای خارج وارد می شود مهر معنویت ثبت خواهد شد و در این میان متولیان فرهنگی ما دست روی دست گذاشته اند تا زائران همچنان با تصوری غلط کالاهای دیگر را به جای سوغات مشهدالرضا (ع) به شهر و دیار خود ببرند.

روزگاری نه چندان دور سوغات مشهد در میان تمام شهرهای کشور معروف بود اما امروز تمام سوغاتی شهرهای دیگر نیز در این شهر پیدا می شود؛ از سوهان قم، گز و پولکی اصفهان تا قوتو کرمان...

سوغات‌های چینی و خارجی در بازار رضا قد علم کرده است

سوغات‌های چینی و خارجی و تحفه سایر شهرهای کشور از بازار رضا،عباسقلی خان تا حوالی میدان شهدا قد علم کرده است دیگر کم نمانده گمان کنیم در اصفهان، قم یا شیراز قرار داریم.

عضو کمیسیون تلفیق طرح توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا(ع) در رابطه با بازار افسار گسیخته سوغاتی در پایتخت معنوی به مهر گفت: سوغات، محصولی است که زائران هنگام بازگشت از سفر زیارتی خویش به عنوان یادگاری به نزد خویشاوندان، دوستان و آشنایان می برند لذا باید در زمینه سوغات فرهنگی زائر اقدامات بیشتری انجام شود چرا که در این حوزه خلا های متعددی وجود دارد

ضعف سیاست‌گذاری سبب کاهش محسوس سوغات فرهنگى شده است

مهدی یک پسر بیان کرد: ضعف سیاست‌گذاری و برنامه ریزی سبب کاهش سوغات فرهنگى شده و از سویی فضاى حضور محصولات خارجی و غیرمرتبط با زیارت و زائر نیز در این شهر باز شده است.

وی ادامه داد: وجود مرقد مطهر امام رضا(ع) منبع اصلی فیض و رحمت است بنابراین اقدامات فرهنگی یکی از زمینه‌های مهم خدمت‌رسانی است و می توان از این رهگذر به انتقال باورها، ارزش‌ها، هنجارها، و معارف فرهنگی دینی و اسلامی نیز پرداخت.

عرضه سوغات فرهنگی گامی مؤثر در جهت تبیین فرهنگ رضوی

وی با اعلام اینکه عرضه سوغات فرهنگی برای زائر رضوی می‌تواند گامی مؤثر در جهت تبیین فرهنگ رضوی باشد، افزود: بازار سوغات در ارتقاء شاخص‌های فرهنگی و اقتصادی شهر مؤثر است و می توان از این طریق با ایجاد ظرفیت‌های اشتغال‌زایی بر مؤلفه‌های اجتماعی این شهر مذهبی نیز تأثیرگذار گذاشت.

عضو کمیسیون تلفیق طرح توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا(ع) عنوان کرد: میزان گردش مالی بازار سوغات زائر، حدود 2 هزار میلیارد ریال است و این مبلغ در رونق اقتصاد شهر بسیار مؤثر و نقش آفرین است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بازار سوغات در قبضه محصولات غیربومی و وارداتی است و در حقیقت مشخص نبودن سوغات حقیقی مشهد موجب اجحاف حق زائران رضوی شده است.

اجازه ندهیم سوغات واقعی مشهدالرضا(ع) به فراموشی سپرده شود

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر اظهار کرد: سوغات یا همان تحفه نقش بسیاری در معرفی این شهر و رویکرد مذهبی آن دارد لذا نباید اجازه داد تا سوغات واقعی مشهدالرضا (ع) به فراموشی سپرده شود هر چند که طی سالهای اخیر به دلیل کم کاریهای صورت گرفته، سوغات پایتخت معنوی در اذهان زائران کمرنگ شده و اغلب آنان نسبت به خرید کالاهای تزئینی و نمادی اقدام می کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مشهد دومین کلانشهر مذهبی جهان و پایتخت معنوی ایران است اما هیچ گاه مطابق با این نام ها و عنوان ها به مباحث فرهنگی این شهر پرداخته نشده طوری که امروز در بازارهای این شهر همه نوع سوغاتی به جز سوغاتی حقیقی این شهر موجود است.

تولید کالاهای فرهنگی کمتر به سرمایه‌های مادی نیازمند است

حجت الاسلام پژمانفر عنوان کرد: تولید کالاهای فرهنگی به نسبت دیگر تولیدات، کمتر به سرمایه‌های مادی نیازمندند و در شرایطی که کشور نیازمند ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان است، این امر می‌تواند سهم بسزایی در توسعه اجتماعی شهر و استان داشته باشد.

وی تصریح کرد: ورود بی رویه محصولات خارجی و ابهام در سوغات مشهد موجب شده تا در بازار کالایی درشأن اولین کلان‌شهر زیارتی دنیا عرضه نشود و بسیاری از زائران در بازارهای این شهر همان اجناسی را تهیه می‌کنند که در شهر خودشان نیز وجود دارد و این امر به معنای غفلت از برنامه های تبلیغی و فرهنگی است.

دیرزمانی است که سوغات فرنگی در سایه غفلت متولیان فرهنگی در ویترین پایتخت معنوی جای گرفته و دیگر خبری از سوغات اصیل و حقیقی این شهر در دل بازارها نیست.

گزارش: مرضیه صاحبی