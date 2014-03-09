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۱۸ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۳۲

پارالمپیک زمستانی سوچی؛

بانوی اوکراینی مدالش را به استقلال کشورش تقدیم کرد

بانوی اوکراینی مدالش را به استقلال کشورش تقدیم کرد

با وجود تنش در روابط اوکراین با روسیه، این کشور در روز نخست بازی‎های پارالمپیک زمستانی سوچی پنج مدال کسب کرد. یکی از اسکی‌بازان مدال خود را به استقلال کشورش تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "اولنا لورکوفسکا" روز گذشته در ماده اسکی نشسته شش کیلومتر موفق به کسب مدال برنز شد و آن را به استقلال کشورش تقدیم کرد. این اولین مدال اوکراین در بازی‌های پارالمپیک زمستانی سوچی بود. اوکراینی‌ها که درگیر کشمکش با روسیه بر سر شبه جزیره کریمه هستند در روز نخست موفق به کسب پنج مدال شدند.

بر پایه گزارش تایم، نیروهای روسی هفته گذشته به کریمه لشکرکشی کردند و دولت اوکراین موضوع جدایی کریمه از خاک این کشور را به همه‌پرسی گذاشت.

"لورکوفسکا" چند ساعت پس از اینکه اوکراین تصمیم به شرکت در این مسابقات گرفت موفق به کسب مدال شد.

این اسکی باز معلول پس از کسب مدال برنز گفت: من مدالم را به اوکراین آزاد و مستقل تقدیم می‌کنم. هر زمان که در مسابقه‌ای شرکت کنم، آن رقابت برای استقلال و صلح کشورم  خواهد بود.

 

 

کد مطلب 2252313

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