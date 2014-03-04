به گزارش خبرگزاری مهر، نماينده اسکى ایران طى روزهاى 22 و 24 اسفند ماه جارى به ترتيب در مسابقات اسلالوم کوچک و بزرگ شرکت خواهد کرد.



صادق کلهر قبل از عزيمت به سوى شهر سوچى ميزبان رقابتهاى پارالمپيک در گفتگو با روابط عمومى کميته ملی پارالمپیک گفت: من با شروع فصل سرما تمريناتم را شروع کرده ام و فکر مى‌کنم در آمادگى خوبى به سر مى‎برم. وى اضافه کرد: پيش بينى نتايج در اسکى ممکن نيست و بسياري از قهرمانان دنيا در المپيک‎ها شانسى نداشته‌اند. نسبت به دور پيشين پارالمپيک زمستانى تجربه بيشترى دارم و سعى مى‎کنم در حد بضاعت و توانم تلاش کنم و نتيجه بگيرم.

وی افزود: اميدوارم شرايط براى اين ورزش در حوزه معلولان و جانبازان به گونه اى باشد که در کنار من اسکى بازان بيشترى امکان رشد داشته باشند. لوازم و تجهيزات اسکى از اروپا وارد کشور مى‎شود و گران است که امیدوارم با رفع محدوديت‌ها، فضا براى ورود اسکى بازان جديد پارالمپيکى به وجود آيد.



يازدهمين دوره پارالمپيک زمستانى سوچى طى روزهاى 16 تا 25 اسفند ماه جارى با شرکت 600 ورزشکار از 47 کشور ، در روسيه برگزار مى‎شود. دو دهکده در نزديکى محل مسابقات، پذيرايى و اسکان هيات هاى اعزامى کشورها را برعهده دارند.