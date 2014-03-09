«مکبث» باز هم جایزه برد/ اهدای جوایز در غیاب کنت برانا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، سر کنت برانا با اجرای «مکبث» موفق شد تا سه جایزه از جوایز تئاتر منچستر را از آن خود کند.

در این نمایش که در جشنواره بین‌المللی منچستر در سال 2013 روی صحنه رفت، بر روی صحنه نمایش کلیسای قدیمی شهر، نبرد خونین این نمایش را در برابر دیدگان تماشاگران اجرا کرد.

این نمایش موفق شد جایزه بهترین تولید را دریافت کند و برانا نیز با بازی در نقش مکبث جایزه بهترین بازیگر مرد و رای فیرون نیز با بازی در نقش مکداف جایزه بهترین بازیگر مکمل مرد را بردند.

در مراسم اهدای این جوایز کاش جامبو نیز به عنوان بهترین بازیگر زن انتخاب شد.

گرچه کنت برانا در این مراسم حضور نداشت، اما با پیامی از دریافت این جایزه تشکر کرد و بازی در نقشی شکسپیری را افتخاری برای هر بازیگر تئاتری خواند.

در این مراسم جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل نیز به شرلی داروچ برای «شیکاگو» رسید.

اثر دیگری از شکسپیر نیز از برندگان این جوایز بود و آن «اتللو» بود که اپرای آن بهترین اپرای سال منچستر لقب گرفت.

نمایش «مکبث» تابستان به روی صحنه رفت و به دلیل زخمی شدن یکی از بازیگران این نمایش توسط شمشیر کنت برانا، خبرساز شد. این نمایش تقریبا از سراسر دنیا نقدهای پنج ستاره دریافت کرد.

در این نمایش برای اولین بار پس از 10 سال سر کنت به یکی از اقتباس‌های شکسپیر پیوست. کلیسای محل برگزاری نمایش به حدی کوچک بود که گل، خون و باران بر روی تماشاچیان نیز پاشیده می‌شد و جرقه شمشیرهای واقعی در برخورد با یکدیگر کاملا مشاهده می شد.

کنت چارلز برانا 54 ساله، بازیگر و کارگردان ایرلندی است. او برای کارگردانی نسخه سینمایی چندین نمایشنامه از ویلیام شکسپیر از جمله «هنری ششم» (۱۹۸۹) شهرتی جهانی کسب کرد. برانا علاوه بر کارگردانی «هنری ششم» در نقش اول آن نیز به عنوان بازیگر ظاهر شد و برای بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین کارگردان نامزد جایزه اسکار شد.

فیلم‌های «هملت» (۱۹۹۶) که او را برای جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی نامزد کرد، «درد بیهوده عشق» (۲۰۰۰) و «همانطور که شما را دوست دارم» (۲۰۰۶) از بهترین کارهای او هستند. وی در سال ۲۰۰۲ در فیلم «هری پاتر و تالار اسرار» نقش گیلدروی لاکهارت را ایفا کرد.

برانا به سبب خدماتی که به دنیای هنر و دولت بریتانیا ارائه کرده، از سوی الیزابت دوم به دریافت لقب سر نایل شده است.