مردم 20 روستای همدان با مشکل آب مواجه هستند/ مردم روستای قاسم آباد خواستار رفع مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر محمد صیفی ظهر یکشنبه در گردهمایی ماهیانه دهیاران بخش مرکزی شهرستان همدان اظهار داشت: این جلسه به منظور بررسی مسائل و مشکلات بخش مرکزی شهرستان همدان و به ویژه مشکل آب روستای قاسم آباد تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه روستای قاسم آباد دارای هشت هزار و 382 نفر جمعیت با دو هزار 394 خانوار است، ابراز داشت: در حال حاضر ساکنین این روستا با مشکل آب رسانی مواجه هستند.

بخشدار مرکزی شهرستان همدان در ادامه با اشاره به اینکه 20 روستای بخش مرکزی شهرستان همدان دچار مشکلات آبرسانی هستند، افزود: با توجه به اینکه منبع آبرسانی روستای قاسم آباد در چند سال پیش برای 150 خانوار در نظر گرفته شده بود، با افزایش تعداد خانوارها این منبع پاسخگوی نیاز آب این منطقه نیست.

وی با بیان اینکه تماس های زیادی از طرف اهالی این روستا مبنی بر مشکل آب با بخشداری گرفته شده است و بر همین اساس تشکیل این جلسه ضروری شد، اذعان داشت: با توجه به افزایش جمعیت در این منطقه در حال حاضر خروجی آب منبع قاسم آباد شش لیتر در ثانیه بوده در حالی که نیاز این جمعیت 35 لیتر در ثانیه است.

آب آشامیدنی روستای قاسم آباد کفاف مردم این منطقه را نمی دهد

صیفی با اشاره به اینکه چهار لیتر از روستای حسن آباد و 14 لیتر دیگر از چاه های اطراف به شبکه آبرسانی قاسم آباد تزریق می شود، ادامه داد: متاسفانه این مقدار آب کفاف جمعیت روستای قاسم آباد را نداده و با توجه به ایام آخر سال مردم این روستا با مشکل قطعی آب مواجه هستند.

بخشدار مرکزی شهرستان همدان در ادامه سخنانش افزود: روستای قاسم آباد با توجه به موقعیت مکانی و نزدیکی به شهر همدان از اهمیت بالایی برای بخش مرکزی برخوردار است.

وی بیان داشت: با رایزنی های انجام شده در این جلسه با مدیران آبفای شهری و روستایی قرار بر این شد تا از چاهی انشعاب به روستای قاسم آباد انتقال داده شود که اجرای آن به آبفای شهری واگذار شد.

صیفی در پایان گفت: انتقال آب از چاه متعلق به روستای قاسم آباد که در حال حاضر در دست آبفای شهری است منوط به صدور مجوز از طرف شهرداری برای حفر جاده است.