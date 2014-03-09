عکاس اراکی برگزیده تصویر سال و قاب حماسه شد

به گزارش خبرنگار مهر ، عادل عزیزی هنرمند جوان عکاس اراکی در اولین جشنواره ملی قاب حماسه و یازدهمین دوره تصویر سال عنوان برتر را از آن خود کرد.

عادل عزیزی به خبرنگار مهر در این باره گفت: جشنواره ملی قاب حماسه مربوط به ثبت تصاویر راهپیمایی و حضور گسترده مردم در روز 22 بهمن بوده است.

وی ادامه داد: در اختتامیه این جشنواره از 22 عکس رسیده از بین دو هزار عکس جشنواره تقدیر شد.

عزیزی افزود: یازدهمین دوره تصویر سال در بخش های مختلف برگزار می شود که توانستم در بخش ویژه طرح " سینما سلام"عنوان برتر را بدست آورم.