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۱۸ اسفند ۱۳۹۲، ۲۱:۴۹

عکاس اراکی برگزیده تصویر سال و قاب حماسه شد

عکاس اراکی برگزیده تصویر سال و قاب حماسه شد

اراک – خبرگزاری مهر: هنرمند عکاس اراکی در دو جشنواره ملی عناوین برتر از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، عادل عزیزی هنرمند جوان عکاس اراکی در اولین جشنواره ملی قاب حماسه و یازدهمین دوره تصویر سال عنوان برتر را از آن خود کرد.

عادل عزیزی به خبرنگار مهر در این باره گفت: جشنواره ملی قاب حماسه مربوط به ثبت تصاویر راهپیمایی و حضور گسترده مردم در روز 22 بهمن بوده است.

وی ادامه داد: در اختتامیه این جشنواره از 22 عکس رسیده از بین دو هزار عکس جشنواره تقدیر شد.

عزیزی افزود: یازدهمین دوره تصویر سال در بخش های مختلف برگزار می شود که توانستم در بخش ویژه طرح " سینما سلام"عنوان برتر را بدست آورم.

کد مطلب 2252700

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