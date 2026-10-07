روح‌الله فدائی در تشریح جزئیات این حادثه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۱۳:۱۴ امروز، گزارش وقوع آتش‌سوزی یک دستگاه تریلر به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی کاشان واصل شد که بلافاصله تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های شماره ۴ و ۹ به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این حریق در محدوده خروجی روستای خرمدشت رخ داده بود، افزود: آتش‌نشانان با حضور به موقع در صحنه، عملیات اطفای حریق را آغاز کرده و موفق شدند از سرایت آتش به سایر بخش‌های خودرو و گسترش حادثه جلوگیری کنند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان در خصوص علت وقوع این حادثه بیان کرد: شواهد اولیه حاکی از آن است که حریق از قسمت لاستیک جلو تریلی و احتمالاً ناشی از درگیری یا گیرکردن لنت ترمز و افزایش بیش از حد حرارت در مجموعه چرخ بوده است.

فدائی ابراز کرد: با این حال، تعیین علت دقیق و قطعی این حادثه نیازمند بررسی‌های کارشناسی بیشتر است که پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.