هزینه 1.5 میلیارد تومان براي احداث پل مکانیزه سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله رضایی شامگاه دوشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج اظهار داشت: عدم مدیریت، نظارت و استفاده از نظرات کارشناسان توانمند عامل اصلی اجرای پروژه های مشکل دار حوزه مديريت شهري در استان کردستان به ويژه شهرستان سنندج است.

وی با اشاره به این مطلب که در کردستان بعد از صرف هزینه، وقت و نیمی از پروژه، تازه متوليان به این نتیجه می رسند که طرح مشکل دارد، افزود: به لحاظ مالی، اعتقادی و احساسی این حرکت کاملا اشتباه است که به دلیل نبود مدیریت واحد اتفاق می افتد.

عضو شورای اسلامي شهر سنندج بیان کرد: شناخت کامل موقعیت و فرهنگ کردستان باید اولویت اجرای هر طرحی قبل از اجرا باشد و به همين دليل لازم است به اين موارد به صورت ويژه توجه شود.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: استفاده از ديدگاه هاي صاحب نظران در خصوص احداث المان های متناسب با فرهنگ، تمدن و آداب کردستان اولین گام در راستای اجرایی طرح ها در سنندج است.

وی ادامه داد: هنر می تواند بیشترین تاثیرگذاری را در جامعه داشته باشد و استفاده از المان های مفهومی و تاثیرگذار باید اولویت کاری مسئولان و شهرداری باشد و در اين راستا شوراي اسلامي شهر سنندج آماده همكاري است.

در ادامه جلسه، دیگر عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج گفت: شورا و شهرداری در این دوره متعلق به مردم است و استفاده از نظرات و ديدگاه طیف های مختلف مردم در تمامی حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دینی می تواند در تحقق اهداف شورا موثر باشد.

سید بهاالدین حسینی اظهار داشت: استفاده از المان های متناسب با فرهنگ و اعتقادات مردم علاوه بر زیبایی شهر، انتقال فرهنگ و تمدن کرد به دیگر ملت ها می تواند در روحیات شهروندان نقش بسزایی ایفا کند.

وی افزود: کردستان مهد هنر و هنرمندان توانمند است و استفاده از این پتانسیل می تواند در آبادانی و فرهنگی تر شدن کردستان موثر باشد.

در اين جلسه شماري از هنرمندان استان كردستان نيز حضور داشتند و به بيان ديدگاه ها و نظرات خود در حوزه هاي مختلف پرداختند.