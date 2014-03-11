ضعف مدیریت شهری سنندج در اجرای طرح های غیرکارشناسانه مشهود است

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی شامگاه دوشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج اظهار داشت: صرف هزینه های بالا، هدر رفت وقت و نیروی انسانی و تاثیرگذاری منفی بر روحیات شهروندان از جمله تبعات طرح های غیر کارشناسانه در حوزه مديريت شهري كردستان است.

وی با اشاره به این مطلب که استفاده از نظرات کارشناسان و در نظر گرفتن هویت و پتانسل های شهر سنندج در اجرای پروژه ها ضروری است، افزود: اولویت کاری شوراي شهر سنندج استفاده از ديدگاه هاي صاحب نظران هر حوزه در راستای تقویت فرهنگ و ارزش های ملت کرد به دیگر ملت ها است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: انتخاب المان ها و نمادهای متناسب با هویت کردستان می تواند پیامدهای مثبت در داخل و خارج استان داشته باشد.

سجادی یادآور شد: زیبا شناسی، معنا داری و متناسب بودن با منطقه سه مولفه اصلی است که باید در انتخاب و نصب المان ها مد نظر مسئولان قرار گيرد كه در اين راستا رسالت شهرداري سنندج مهم و حياتي است.

وی ادامه داد: کردستان از تمدنی قدیمی برخوردار است و انتقال این فرهنگ و تمدن به دیگر فرهنگ ها وظیفه و رسالت هنرمندان است و انتظار می رود این رسالت به بهترین شکل ممکن مورد توجه قرار گيرد.

عضو شوراي اسلامي شهر سنندج همچنين با اشاره به برنامه هاي در دست اجرا عنوان كرد: شوراي شهر سنندج تلاش دارد كه ضمن ارتباط مستمر و مناسب با هنرمندان و فعالان فرهنگي زمينه را براي تقويت برنامه هاي فرهنگي و هنري در اين شهر فراهم كند.

مدیرعامل سازمان زیبا سازی شهرداری سنندج در ادامه گفت: شورای هنرمندان تجسمی در انتخاب و نصب المان های متناسب با فرهنگ و هویت کرد موثر است و از این رو باید به شورايي در اين زمينه در سنندج براي همكاري با شهرداري راه اندازي شود.

عبد السلام سپهر اظهار داشت: شورا باید به عنوان یک فیلتر عمل کنند و طرح های پذیرفته شده در این شورا به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تائید نهایی ارسال شود.

وی افزود: باید در ساخت و نصب المان ها و نمادهاي مختلف در سنندج به زیبایی آن، محتوا و نوع پیام آن توجه شود و انتظار می رود شورای هنرمندان تجسمی استان در این خصوص گام های ارزنده ای را بردارند.