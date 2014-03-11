وجود بيش از 350 شرح و تفسیر بر نهج البلاغه دليل اهميت زائدالوصف آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، دومين جلسه از درسگفتارهاي انديشه سياسي امام علي(ع) در نهج البلاغه با سخنرانی فرزاد جهان بین استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) در کانون اندیشه جوان برگزار شد.

در اين جلسه به بررسي انواع فرهنگ های لغوی و موضوعی و تفاسير نهج البلاغه و چگونگي استفاده از آن پرداخته شد.

جهان بين، براي شروع درسگفتارهاي انديشه سياسي امام علي(ع) در نهج البلاغه، آشنایی با فرهنگ ها و تفاسير موجود و استفاده از انها را در پژوهش لازم دانست و در مورد آنان به توضيحاتي پرداخت.

وي فرهنگ هاي نهج البلاغه را به دو دسته «فرهنگ واژه ها» و «فرهنگ موضوعات» تقسيم كرد واستفاده از فرهنگ هاي لغت و موضوعي را از الزامات اين درسگفتار دانست .

وي از نمونه هاي خوب فرهنگ هاي واژگاني نهج البلاغه، «قاموس نهج البلاغه» نوشته «مرحوم آيت الله محمدعلي شرقي» را نام برد كه در 4 جلد تدوين شده است.

جهان بين،‌ در فرهنگ موضوعي نيز، «فرهنگ آفتاب»، «عبدالمجید معادی خواه» را كه در 5 جلد منتشر شده است را از بهترين كتابها دراين حوزه دانست.

اين استاد دانشگاه، در انتها،‌ گامهای پژوهش در نهج البلاغه با استفاده از فرهنگها در درسگفتار را چنین برشمرد: «انتخاب موضوع» ،"تفکیک موضوع به مسائل"، «شناخت واژه هاي معادل با ثلاثي مجرد آنها (واژه گزيني)، يافتن واژه هاي معادل و مترادف در معجم المفهرس يا در كتابهاي ديگر، "احصاء خطب، نامه ها و کلمات قصار مرتبط" ، "فیش برداری"،"عرضه مطالب به یکدیگر" و در انتها "سازماندهي نهايي و ساختمند كردن تحقيقات".

جهان بين وجود بيش از 350 شرح و تفسیر بر نهج البلاغه را دليل مهمي بر اهميت زائدالوصف نهج البلاغه دانست.

اين جلسات چهارشنبه هر هفته از ساعت 14:30 تا 16 در کانون اندیشه جوان برگزار مي شود.