  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۹ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۲۵

با تصميم كادر فنی تيم ملی؛

آزادكاران برتر قهرمانی کشور به جمع اردونشينان ملحق شدند

طبق تصميم اعضای كادر فنی تيم ملی كشتی آزاد،‌ نفرات برتر رقابت‎های قهرمانی کشور به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اين تصمیم به ترتیب در وزن‌های 57 تا 125 کیلوگرم مهران رضازاده از مازندران، حسن مرادقلی از تهران، میثم نصیری از اردبیل، سعید داداش‌پور از مازندران، رضا افضلی از کرمانشاه، محمد جواد ابراهیمی از مازندران، جمال میرزایی از همدان و سید محمد رضا آذرشکیب از البرز به عنوان قهرمانان اوزان هشت گانه رقابت‌های قهرمانی کشور به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی کشتی آزاد که از روز 30 دی ماه آغاز شده ات تا 13 بهمن ماه در محل خانه کشتی شماره یک تهران ادامه خواهد داشت.

هفتاد و چهارمین دوره رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور روزهای 26 و 27 دی ماه در تنکابن برگزار شد.

