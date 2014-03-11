به گزارش خبرگزاری مهر،‌ علیرضا اسحاقی نویسده فیلمنامه این اثر گفت: ایده اصلی کار از سوی داریوش جهانگیری مطرح شد و قصه این فیلم درباره نوجوانی از اهالی جزیره ابوموسی است که کشتی پدرش به گل می‌نشیند و او به کمک دوستانش تلاش می‌کند تا این کشتی را به آب برگرداند و در این مسیر به بلوغی عاطفی و فکری می‌رسد.

وی افزود: بَمبَک نام یک کوسه ماهی نیزه دار و مهاجم است و در این فیلم نمادی از قدرت و مقاومت این کشتی است که به همین عنوان نامگذاری شده است و در مفهومی گسترده‌تر نمادی از خلیج همیشه فارس و مالکیت مطلق ایرانی بر جزایر ایرانی از جمله ابوموسی است.

اسحاقی اذعان کرد: بیننده از خلال روایت داستان اصلی با بخش‌های مختلف جزیره ابوموسی و مناطق گردشگری آن آشنا می‌شود کما اینکه تمام لوکیشن‌های فیلم در این جزیره است و بازیگری که برای نقش اصلی کار انتخاب می‌شود قطعا باید از اهالی بومی این منطقه باشد.

وی اظهار کرد: با توجه به فضای داستان مناسب‌ترین فصل برای تصویربرداری فصل بهار است و من امیدوارم پس از تعطیلات نوروز ساخت این اثر محقق شود.

«بمبَک» جزو اولین آثار داستانی تلویزیون است که به طور جدی به بحث مالکیت ایرانی جزایر ایرانی از جمله ابوموسی می‌پردازد. این فیلم در گروه فیلم‌های تلویزیونی سیمافیلم تهیه خواهد شد.