به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح یکشنبه در چهل‌وششمین جلسه از یکشنبه‌های اقتصادی با حضور فعالین اقتصادی استان، با اشاره به اجرای سرشماری به روش ثبتی‌مبنا در سال جاری، بر ضرورت به‌روزرسانی اطلاعات و رفع مشکلات موجود در حوزه زعفران تأکید و اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در این حوزه بایستی به وحدت رویه‌ای واحد در راستای رسیدن به نتیجه‌ای واحد برسند و از سوی دیگر شناسنامه‌دار شدن و ثبت اطلاعات زعفران کار پیچیده‌ای نیست، اما برای تحقق آن باید مشکلات موجود برطرف و هماهنگی میان بخش‌های مختلف تقویت شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه سرشماری ثبتی‌مبنا در سال جاری می‌تواند گام بلندی در راستای اطلاعات و آمار در کشور باشد، گفت: باید مبنا و هدف مشترکی داشته باشیم و تعارض‌ها را به حداقل برسانیم. در حوزه زعفران با سردرگمی‌هایی مواجه هستیم و لازم است گره‌های این زنجیره را یکی‌یکی باز کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه بازارهای فروش زعفران، خواستار شناسایی هتل‌های زنجیره‌ای معتبر برای انعقاد قرارداد و عرضه محصولات زعفرانی استان شد و اظهار کرد: باید بازارهای هدف را شناسایی کنیم و برای عرضه محصولات زعفرانی در این بازارها برنامه داشته باشیم. همچنین خریدار باید بتواند محصولی را که به‌صورت آنلاین تهیه می‌کند، تا مزرعه مبدأ ردیابی کند. این کار دشوار نیست و با استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان آن را اجرایی کرد. زعفران محصولی ارزشمند است و با چنین اقداماتی می‌توان کیفیت و قیمت آن را ارتقا داد.

مظفری شناسنامه‌دار کردن اراضی زیر کشت زعفران را اقدامی امکان‌پذیر دانست و افزود: شناسنامه‌دار کردن ۹۷ هکتار از اراضی زیر کشت زعفران شدنی است و می‌توان با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان این کار را انجام داد. سه سال از اجرای برنامه هفتم توسعه می‌گذرد، اما در این زمینه هنوز اقدام اجرایی متناسبی صورت نگرفته است. با برداشتن گام‌های درست و تعریف سازوکار اجرایی مشخص، می‌توان این سیاست را عملیاتی کرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به جایگاه زعفران در اقتصاد استان، بر ضرورت تشکیل یک تیم فنی متخصص در تمام حلقه‌های زنجیره این محصول تأکید کرد و گفت: زعفران یکی از محصولات اصلی و پایه‌ای خراسان است. باید متخصص‌ترین افراد استان در حوزه زعفران، از تولید تا صادرات، در قالب یک تیم فنی گرد هم آیند و مرجعیت تخصصی این محصول را در استان شکل دهند. باید تمام توان و امکانات خود را به کار بگیریم و زمینه‌ای فراهم کنیم که شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان تخصصی این حوزه نیز در این مسیر نقش مؤثری داشته باشند.

وی با اشاره به پذیرش پیشنهاد استقرار گمرک تخصصی زعفران در خراسان رضوی از سوی رئیس کل گمرکات کشور، اظهار کرد: باید مرجعیت این محصول در استان تثبیت و کمیته ارزش‌گذاری زعفران نیز در خراسان رضوی تشکیل شود. تمام دستگاه‌های مرتبط باید در این مسیر پیش‌قدم شوند تا موضوعات مربوط به زعفران با جدیت بیشتری دنبال شده و تصمیم‌گیری‌های تخصصی این حوزه در استان تقویت شود.

مظفری همچنین بر ضرورت پیگیری موضوعات زعفران در سطح ملی تأکید کرد و گفت: باید با مسئولان ملی وارد مذاکره شویم و اقدامات لازم را برای تقویت اختیارات استان انجام دهیم. پیش از نهایی شدن بیانیه جشنواره، لازم است سفری به پایتخت با هدف امضای تفاهم‌نامه‌های حوزه زعفران و پیگیری تفویض اختیارات بیشتر به استان برنامه‌ریزی شود تا زمینه اجرای اقدامات مورد نیاز فراهم شود.

استاندار خراسان رضوی هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را از الزامات توسعه زنجیره زعفران دانست و افزود: به هماهنگی بیشتری میان تمام ارکان این حوزه نیاز داریم و فاصله میان دستگاه‌ها و بخش خصوصی نباید به وجود آید. باید از طریق گفت‌وگو، تعامل و همگرایی، زمینه همکاری بیشتر را فراهم کنیم. اگر می‌خواهیم در بازارهای جهانی رشد کنیم، باید منسجم‌تر عمل کنیم و دانش و تجربیات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم.

وی جشنواره ملی زعفران را فرصتی برای تقویت این تعاملات دانست و تصریح کرد: باید از این فرصت برای برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور مدیران ملی و دولتی استفاده کنیم، مسائل و موانع حوزه زعفران را به‌صورت روشن احصا کنیم، ظرفیت‌های استان را معرفی کنیم و اقدامات انجام‌شده را در معرض بررسی قرار دهیم.