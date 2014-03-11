به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، مراسم اهدای نشان ویژه کمیته بین‌المللی المپیک و تجلیل و قدردانی از مدال آوران المپیک 2012 لندن و اهدای پاداش به آنها در حالی ساعت 19 امروز سه شنبه 20 اسفندماه در سالن اجتماعات آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد که دکتر محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور میهمان ویژه این مراسم خواهد بود.

این مراسم با حضور آقای دکترگودرزی وزیر ورزش و جوانان، مسئولین کمیته ملی المپیک، جمعی از معاونین و مدیران وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، روسای فدراسیون‌ها، مدال آوران المپیک 2012 لندن همراه با کادر فنی، مدال آوران المپیک، اعضای فراکسیون ورزش و مجلس و جمع دیگری از مسئولین ورزش کشور برگزار می‌شود.

در این مراسم از 12 مدال آور المپیک لندن با اهداء نشان ویژه کمیته بین المللی المپیک (IOC) و پاداش،تجلیل و قدردانی به عمل خواهد آمد.





