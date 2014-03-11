به گزارش خبرگزاری مهر، "کریس پاول" سرمربی محبوب هواداران و مدافع پیشین چارلتون به دلیل کسب نتایج ضعیف با این تیم از کار برکنار شد. چارلتون با شکست 2 بر صفر مقابل شفیلد یونایتد از جام حذفی کنار رفت و در جدول رده‌بندی رقابتهای لیگ دسته اول انگلیس نیز در رده بیست و چهارم قرار دارد.

گفته می‌شود خوزه ریگا مربی بلژیکی به احتمال فراوان به عنوان جانشین پاول معرفی خواهد شد. ریگا 56 ساله تمام دوران مربیگری خود را در بلژیک گذرانده و در دو مقطع سرمربی استاندارد لیژ بوده است. او اخیرا مدیر فنی آکادمی باشگاه میلان ایتالیا شده است.

رضا قوچان‌نژاد بازیکن ایرانی چارلتون احتمالا با ورود یک بلژیکی به عنوان سرمربی فرصت بیشتری برای حضور در ترکیب اصلی این تیم خواهد داشت.