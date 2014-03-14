حداقل دستمزد ساعتی سال 93 مشخص شد/ هر ساعت کار 3459 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، طبق مصوبه افزایش حداقل دستمزد سال جاری مشمولان قانون کار و کارگران از 487 هزار و 125 تومان امسال به 608 هزار و 900 تومان، میزان حداقل دستمزد ساعتی شاغلان نیز تغییر کرد.

بر این اساس، هر کارگری که در سال جاری از حداقل دستمزد برخوردار باشد به ازای هر 1 ساعت کار به میزان 3459 تومان و به ازای هر 1 ساعت اضافه کاری نیز به میزان 4843 تومان دریافت می کند.

طبق مصوبه شورای عالی کار هر کارگر در سال جاری باید حداقل 608 هزار و 900 تومان برای یکماه کار دستمزد دریافت کند. از سویی طبق استانداردهای موجود هر نفر نیروی مشمول قانون کار باید در هفته 44 ساعت و در ماه نیز 176 ساعت، کار انجام دهد.

فرمول محاسبه میزان حداقل دستمزد 1 ساعت کار در روز بر مبنای حداقل مزد روزانه تعیین شده و اشتغال 7 ساعت و 33 دقیقه در هر روز به دست می آید. از سویی برای محاسبه اضافه کاری افراد شاغل در بنگاه ها و واحدهای مختلف اقتصادی کشور، افراد برای هر ساعت اضافه کاری به میزان 1.4 ساعت مزد دریافت می کنند.

ارقام دریافتی به ازاء هر ساعت کار و یا هر یک ساعت اضافه کاری در سال 93 از سوی حداقل بگیران، کمترین میزان حقوقی است که در سال آینده از سوی کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار کشور پرداخت خواهد شد. در عین حال، میزان دریافتی سایر گروه های شغلی از ارقام حداقلی به مراتب بالاتر خواهد بود.

جدول 4 ساله تغییرات مزد ساعتی (ارقام به تومان)