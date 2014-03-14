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۲۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۳۶

جدول 4 ساله تغییرات مزد ساعتی؛

حداقل دستمزد ساعتی سال 93 مشخص شد/ هر ساعت کار 3459 تومان

حداقل دستمزد ساعتی سال 93 مشخص شد/ هر ساعت کار 3459 تومان

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: هر کارگر حداقل بگیر مشمول قانون کار در سال 93 به ازای هر 1 ساعت کار 3459 تومان و به ازای هر 1 ساعت اضافه کاری 4843 تومان دریافت خواهد کرد، با این حال طبق مصوبه شورای عالی کار حداقل مزد روزانه امسال کارگران به میزان 20297 تومان تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق مصوبه افزایش حداقل دستمزد سال جاری مشمولان قانون کار و کارگران از 487 هزار و 125 تومان امسال به 608 هزار و  900 تومان، میزان حداقل دستمزد ساعتی شاغلان نیز تغییر کرد.

بر این اساس، هر کارگری که در سال جاری از حداقل دستمزد برخوردار باشد به ازای هر 1 ساعت کار به میزان 3459 تومان و به ازای هر 1 ساعت اضافه کاری نیز به میزان 4843 تومان دریافت می کند.

طبق مصوبه شورای عالی کار هر کارگر در سال جاری باید حداقل 608 هزار و 900 تومان برای یکماه کار دستمزد دریافت کند. از سویی طبق استانداردهای موجود هر نفر نیروی مشمول قانون کار باید در هفته 44 ساعت و در ماه نیز 176 ساعت، کار انجام دهد.

فرمول محاسبه میزان حداقل دستمزد 1 ساعت کار در روز بر مبنای حداقل مزد روزانه تعیین شده و اشتغال 7 ساعت و 33 دقیقه در هر روز به دست می آید. از سویی برای محاسبه اضافه کاری افراد شاغل در بنگاه ها و واحدهای مختلف اقتصادی کشور، افراد برای هر ساعت اضافه کاری به میزان 1.4 ساعت مزد دریافت می کنند.

ارقام دریافتی به ازاء هر ساعت کار و یا هر یک ساعت اضافه کاری در سال 93 از سوی حداقل بگیران، کمترین میزان حقوقی است که در سال آینده از سوی کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار کشور پرداخت خواهد شد. در عین حال، میزان دریافتی سایر گروه های شغلی از ارقام حداقلی به مراتب بالاتر خواهد بود.

جدول 4 ساله تغییرات مزد ساعتی (ارقام به تومان)

سال حداقل مزد ماهیانه حداقل مزد روزانه حداقل مزد ساعتی اضافه کاری برای هر ساعت
90 330300 11010 1877 2628
91 389700 12990 2215 3101
92 487125 16237 2768 3875
93 608910 20297 3459 4843

 

کد مطلب 2254357

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