گزارش وزیر کار از مصوبه دستمزد 93/ حق بن و مسکن جمعا 100 هزارتومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی با تشریح جزئیات مصوبه امروز شورای عالی کار درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفت: شورای عالی کار با حضور نمایندگان 3 گروه دولت، کارگر و کارفرما و پس از چندین جلسه کارشناسی و برگزاری یک همایش ملی سه جانبه در جلسه 234 خود مصوبات دستمزد سال آینده را با اجماع تمام و رای مطلق اعضا و ناظران تشکل های کارگری و کارفرمایی علاوه بر اعضای اصلی، ارائه کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نتیجه نشست امروز شورای عالی کار بر پایه همدلی و همنشینی شرکای اجتماعی و اعتقاد بر گسترش اصل 3 جانبه گرایی است. ربیعی تصریح کرد: برای اولین بار در کشور موضوع بهره وری با مزد ارتباط داده شد و از همه مهم تر اینکه این جلسه به نوعی اجرای فرمان مقام معظم رهبری و در طلیعه سال و نیز اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی در کشور بود.

وی ادامه داد: توافقی که در این جلسات شد این بود که بتوانیم مزد را افزایش دهیم. بحث افزایش مزد تابعی از متغیرهای مختلف است اما امسال موضوع بهره وی را در مزد تاثیر دادیم. ربیعی گفت: شرکای اجتماعی به نحو قابل تقدیری در جلسات شورای عالی کار مشارکت کردند. درک متقابل کارگران از وضعیت صاحبان صنایع و تولید و نیز درک متقابل صاحبان صنایع و تولید از وضعیت کارگران منجر به اتخاذ تصمیم مناسب شد؛ بنابراین در این نشست دستمزد کارگران 25 درصد افزایش یافت.

ربیعی در ادامه به مصوبات این نشست پرداخت و گفت: حداقل مزد در سال 1393 روزانه 202970 ریال (دویست و دو هزار و نهصد و هفتاد) تعیین می شود. وی افزود: سایر سطوح مزدی از ابتدای سال 1393 دوازده درصد (12درصد) آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) سال 1392 به اضافه روزانه 21110 ریال (بیست و یکهزار و یکصد و ده ریال) افزایش می یابد. تبصره - با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 202970 ریال (دویست و دو هزار و نهصد و هفتاد) بند (1) کمتر شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: نرخ پایه سنوات در سال 1392 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه 5000 ریال (پنج هزار ریال) تعیین می شود. تبصره (1) - نرخ پایه (سنوات) کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و برای سایر گروه ها براساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.

وی ادامه داد: تبصره (2) - به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1392، میزان مقرر در این بند (یا تبصره (1) آن حسب مورد) تعلق می گیرد. ربیعی تصریح کرد: مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار ماهیانه مبلغ 800000 ریال (هشتصد هزار ریال) از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.

ربیعی افزود: نحوه اجرای این مصوبه در مورد کارگران کارمزدی براساس دستورالعمل اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود. این مصوبه شامل دانشجویان و دانش آموزانی که در تعطیلات تابستانی در واحدهای مشمول قانون کار شاغل می شوند، نخواهد بود.

وزیر کار بیان داشت: کارفرمایانی که بخواهند بیش از مقررات این مصوبه به کارگران خود مبلغی را بپردازند با رعایت اصول بهره وری و در قالب توافق طرفین و در صورت موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز خواهند بود. همچنین میزان حق اولاد پرداختی 608 هزار و 910 ریال و کمک هزینه مسکن نیز 200 هزار ریال برای سال 1393 تعیین شده است.