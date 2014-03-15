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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۲۹

متن منشور حقوق شهروندی در موضوع زنان بسیار ضعیف است

متن منشور حقوق شهروندی در موضوع زنان بسیار ضعیف است

مسئول کارگروه زنان و مناسبات خانواده انجمن جامعه‌شناسی ایران با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی نیازمند بازنگری است، گفت: متن منشور حقوق شهرندی در موضوع زنان و خانواده بسیار ضعیف است و به یک نگاه کلی به موضوع زن و خانواده بسنده کرده است.

عالیه شکربیگی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه تا چه میزان امکان اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی در موضوع زنان و خانواده وجود دارد گفت: در ایران به زنان از دو منظر نگاه می شود، یکی آنکه زن عنوان موجودی برابر با مرد است و یا آنکه زن را با دیدگاه جنس دوم می نگرند.

وی با بیان اینکه در جامعه شناسی منظور از حقوق شهروندی تاکید بر وظایف، مشارکت، برابری، هویت شهروندی است، افزود: متاسفانه پس از مطالعه متن منشور حقوق شهروندی متوجه شدم که این منشور نگاه کلی به موضوع زنان و خانواده داشته است و در حقیقت به نوعی در این دو موضوع ضعیف عمل کرده است.

به گفته شکربیگی، همچنین در منشور به حقوق کودک توجه چندانی نشده است. این در حالی است که کودک به عنوان انسان از حقوق انسانی برخوردار است. اما در این منشور سخنی به میان نیامده است.

این جامعه شناس تصریح کرد: در بندهای 103 تا 106 و از 108 تا 109 از نیاز کودک به سرپرست سخن گفته شده و تنها در بند 105  ماده­ 3  اعلام شده است: کودکان حق دارند به اطلاعات متناسب با سنشان دسترسی داشته باشند. قرار گرفتن کودك در معرض اطلاعاتی که ممکن است موجب بروز خشونت فکري و غلبه ترس و هراس فیزیکی و یا ذهنی بر آن­ها شود، مجاز نیست و نقض حق بر سلامت کودك محسوب می شود.

وی ادامه داد: با توجه به کمبودهای اشاره شده در منشور حقوق شهروندی در موضوعات مربوط به زنان و کودکان  لازم است که بازنگری دوباره ای در این منشور  انجام شود.

 

کد مطلب 2254426

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