آتش سوزی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مهار شد

به گزارش مهر عصر روز 20 اسفند 1392 در حدود ساعت 15 و 30 دقیقه، مرکز آفرینشهای کانون واقع در خیابان حجاب دچار آتشسوزی شد و گروههای امدادی آتشنشانی تهران با حضور بهموقع خود به مهار این آتشسوزی پرداختند.
براساس اطلاعات اولیه در این حادثه به هیچ فردی آسیبی وارد نشده است و کودکان و نوجوانان در این مرکز حضور نداشتهاند.
بررسی علت حادثه و ابعاد خسارتها از سوی کارشناسان آتشنشانی در دست بررسی است.
به گفتهی شاهدان عینی به احتمال زیاد وقوع آتشسوزی در یک تابلوی برق علت بروز این حادثه بوده است.
خبرهای تکمیلی در ادامه اعلام خواهد شد.
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