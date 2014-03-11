  1. فرهنگ و ادب
  2. تازه های نشر ایران
۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۴۶

آتش سوزی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مهار شد

آتش سوزی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مهار شد

آتش سوزی عصر امروز مرکز آفرینش‌های فرهنگی، هنری کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مهار شد.

به گزارش مهر عصر روز 20 اسفند 1392 در حدود ساعت 15 و 30 دقیقه، مرکز آفرینش‌های کانون واقع در خیابان حجاب دچار آتش‌سوزی شد و گروه‌های امدادی آتش‌نشانی تهران با حضور به‌موقع خود به مهار این آتش‌سوزی پرداختند.

براساس اطلاعات اولیه در این حادثه به هیچ فردی آسیبی وارد نشده است و کودکان و نوجوانان در این مرکز حضور نداشته‌اند.

بررسی علت حادثه و ابعاد خسارت‌ها از سوی کارشناسان آتش‌نشانی در دست بررسی است.

به گفته‌ی شاهدان عینی به احتمال زیاد وقوع آتش‌سوزی در یک تابلوی برق علت بروز این حادثه بوده است.

خبرهای تکمیلی در ادامه اعلام خواهد شد.

کد مطلب 2254514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها