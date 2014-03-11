به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی شامگاه امروز سه شنبه در آغاز مراسم تجلیل از مدال آوران المپیک با تاکید بر اینکه موفقیت ورزشکاران در عرصه های بین المللی و کسب مدال طلا توسط آنها باعث خشنودی مردم می شود اظهار داشت: این موفقیت ها موجب تثبیت اقتدار نظام می شود و اینگونه جایگاه ایران و موفقیت هایش به دنیا اعلام می شود.

وی در مورد اینکه آیا مراسم تجلیل فقط ویژه ورزشکاران و مدال آوران برگزار شود یا اینکه باید دیگر افرادی که در این موفقیت نقش دارند، سهمی از این تجلیل داشته باشند گفت: از نظر من باید از همه کسانی که به نوعی باعث مدال آوری یک ورزشکار می شوند تجلیل شود. حتی فردی که سالن تمرین را تمیز می کند و فردی که شرایط را در مجموع مهیا می کند. در کل مدیرانی که تمام وقت به دنبال جذب منابع هستند و حتی مربیان، سرمربیان، داوران و تمام کسانی که به نوبه خود در ورزش تلاش می کنند و البته رسانه ها.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: تلاش یک مجموعه است که باعث تبلور موفقیت یک فرد می‌شود بنابراین شایسته است که از همه تجلیل شود نه فقط ورزشکار مدال آور.

گودرزی از پیش بینی در مورد تعداد مدال های کاروان ایران در المپیک آتی امتناع کرد و در مورد لغو نشست امروز شورای عالی ورزش با رئیس جمهور گفت: متاسفانه تداخل این نشست با برنامه یک از اعضای دولت و شورای ورزش باعث لغو آن شد. حتما در آغاز سال آینده این نشست را برگزار می کنیم.