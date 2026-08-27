مومنی: پیامبر اکرم(ص) با اخلاق و رحمت، مسیر هدایت امت را هموار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین مؤمنی شامگاه چهارشنبه در مراسم جشن هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، با تبیین ابعاد اخلاقی و معنوی شخصیت پیامبر اعظم(ص) اظهار کرد: وجود مقدس رسول گرامی اسلام(ص) از نخستین لحظات ولادت تا پایان حیات مبارک خود منشأ خیر، برکت و رحمت بود و آثار وجودی آن حضرت برای امت اسلامی همچنان استمرار دارد.
وی با اشاره به جایگاه والای اخلاق در شخصیت پیامبر اکرم(ص) افزود: بررسی ویژگیهایی که حضرت خدیجه کبری(س) در بیان علت علاقه و رغبت خود برای ازدواج با پیامبر اکرم(ص) مورد توجه قرار داد، نشان میدهد که شرافت، صداقت، امانتداری و حسن خلق از برجستهترین خصوصیات آن حضرت بوده است.
این کارشناس مذهبی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) در مسیر رسالت با دشواریها و فشارهای فراوانی مواجه شدند و مخالفان و دشمنان ایشان آزارهای بسیاری را متوجه آن حضرت کردند، اما این سختیها هرگز موجب نشد پیامبر رحمت و بزرگواری خود را کنار بگذارند.
حجت الاسلام مؤمنی خاطرنشان کرد: سیره پیامبر اکرم(ص) نشان میدهد که حتی در برابر کسانی که در مسیر دعوت الهی با آن حضرت مخالفت میکردند، رویکرد اصلی بر هدایت، رحمت و بازگرداندن انسانها به مسیر درست استوار بود و تلاش برای بخشش و هدایت آنان در رفتار پیامبر جایگاه ویژهای داشت.
وی با بیان اینکه یاد و نام پیامبر اکرم(ص) در زندگی مؤمنان باید حضوری مستمر داشته باشد گفت: یکی از جلوههای این ارتباط معنوی، توجه به صلوات بر پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) است که در روایات مورد تأکید قرار گرفته و میتواند در کنار استغفار، به پاکی دل و زدودن آلودگیهای روحی کمک کند.
صلوات، پیوندی برای پالایش دل است
حجت الاسلام مؤمنی با اشاره به آثار معنوی صلوات افزود: صلوات از جمله اذکاری است که مورد سفارش قرار گرفته و انسان با توجه به آن میتواند ارتباط معنوی خود را تقویت کند و در مسیر پالایش قلب و فاصله گرفتن از آلودگیهای روحی گام بردارد.
وی در ادامه به نقش پیامبر اکرم(ص) در شکلگیری جامعه اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: رسول خدا(ص) افزون بر ابلاغ پیام الهی، زمینه شکلگیری جامعه دینی را فراهم کردند و مسیر استمرار اسلام را به گونهای بنیان گذاشتند که معارف الهی قابلیت انتقال و تداوم در نسلهای بعدی را داشته باشد.
این استاد حوزه تصریح کرد: پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) جریانهایی شکل گرفت که درصدد تغییر یا از میان بردن مسیر اصلی دین بودند، اما ائمه اطهار(ع) با تحمل دشواریها، صبر، مجاهدت و فعالیتهای علمی و فرهنگی اجازه ندادند مسیر اسلام ناب از بین برود.
مؤمنی بیان کرد: هر یک از ائمه اطهار(ع) متناسب با شرایط زمان خود در پاسداری از معارف دینی نقشآفرینی کردند و این حرکت تاریخی در دورههای مختلف با شیوههای گوناگون استمرار یافت تا آموزههای اسلام اصیل به نسلهای بعد منتقل شود.
وی با اشاره به نقش امام سجاد(ع) در این روند گفت: امام سجاد(ع) با صبر و مجاهدت، زمینه استمرار این حرکت را فراهم کردند و پس از ایشان امام باقر(ع) با گسترش معارف اسلامی، بستر مناسبی برای توسعه دانش دینی و انتقال آموزههای اهلبیت(ع) ایجاد کردند.
امام صادق(ع) جریان علمی اسلام ناب را تثبیت کرد
مؤمنی با بیان اینکه امام صادق(ع) ادامهدهنده و توسعهدهنده این حرکت علمی و فرهنگی بود افزود: آن حضرت معارف اهلبیت(ع) را در قالب یک جریان علمی و فرهنگی گستردهتر تبیین و تثبیت کردند و زمینه تربیت شاگردان و انسانهایی را فراهم آوردند که بتوانند این معارف را به نسلهای آینده انتقال دهند.
وی ادامه داد: حرکت علمی امام صادق(ع) تنها به بیان مجموعهای از آموزهها محدود نبود بلکه بستری برای تبیین اسلام ناب و تقویت جریان معرفتی شیعه فراهم کرد و آثار این تلاش علمی و فرهنگی در استمرار معارف اهلبیت(ع) قابل مشاهده است.
این کارشناس مذهبی با اشاره به اهمیت شناخت جایگاه امام در نظام اعتقادی انسان اظهار کرد: انسان برای پیمودن مسیر صحیح دینداری باید جایگاه حجت الهی و امام را بشناسد و بداند که معرفت امام بخشی اساسی از مسیر حرکت انسان به سوی خداوند است.
مؤمنی معرفت خداوند، معرفت رسول و معرفت امام را سه رکن اساسی در مسیر بندگی عنوان کرد و گفت: این سه معرفت در کنار یکدیگر انسان را در مسیر سیر الیالله قرار میدهند و زمینه رسیدن به کمال و عاقبتبهخیری را فراهم میکنند.
وی خاطرنشان کرد: شناخت خداوند بدون شناخت مسیر و راهنمای الهی، شناختی کامل و اثرگذار در زندگی انسان نخواهد بود و از این رو معرفت پیامبر و امام باید در کنار معرفت خداوند مورد توجه قرار گیرد.
دینداری با معرفت و عمل معنا پیدا میکند
حجت الاسلام مؤمنی با تأکید بر اینکه دینداری صرفاً با ادعا محقق نمیشود افزود: انسان برای رسیدن به حقیقت بندگی باید شناخت و معرفت خود را با عمل همراه کند و آموزههای دینی را در مسیر زندگی به کار گیرد.
وی اظهار داشت: معرفت زمانی میتواند انسان را به رشد و کمال برساند که با رفتار و عمل همراه شود و انسان با شناخت خداوند، پیامبر اکرم(ص) و امام و پایبندی به آموزههای دینی، مسیر تعالی و سیر معنوی خود را دنبال کند.
این استاد حوزه همچنین با اشاره به ایام میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) گفت: برگزاری جشنهای این ایام باید در کنار ایجاد فضای شادی و سرور، با توجه به آرمانهای دینی و تقویت معرفت نسبت به پیامبر و اهلبیت(ع) همراه باشد.
مؤمنی انتظار ظهور حضرت ولیعصر(عج) را از دیگر موضوعاتی دانست که باید در این ایام مورد توجه قرار گیرد و ادامه داد: جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) فرصتی برای بازخوانی مسیر هدایت و توجه به آرمانهای دینی و همچنین تقویت روحیه انتظار برای ظهور حضرت ولیعصر(عج) است.
وی در پایان تأکید کرد: انسان در مسیر رسیدن به حقیقت بندگی نیازمند معرفت، ایمان و عمل است و هر اندازه شناخت انسان نسبت به خداوند، پیامبر و امام عمیقتر شود و این شناخت در رفتار و عمل او نمود پیدا کند، مسیر رشد و کمال معنوی نیز برای او هموارتر خواهد شد.
نظر شما