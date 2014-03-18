محمدمهدی قاسمی مدیر شبکه آموزش در ارزیابی عملکرد یک سال اخیر این شبکه به خبرنگار مهر گفت: رشد مخاطبان در سال گذشته برای ما حاکی از موفقیت شبکه بوده است. همچنین یکی دیگر از شاخصههای ما رویکرد خوبی است که حامیان مالی به شبکه آموزش پیدا کردهاند.
وی افزود: ما هر جا میرویم بازتابها نشان میدهد مردم شبکه آموزش را دوست دارند. بارها ریاست سازمان نیز از شبکه تقدیر کرده و در خصوص برنامههای مختلف ما را مورد لطف قرار داده است.
مدیر شبکه آموزش با تأکید بر اینکه ما به این چیزها بسنده نمیکنیم، تصریح کرد: با توجه به استقبال جامعه مخاطب از برنامههاست که میفهمیم مردم از این سَبک کار در شبکه راضی هستند. گرچه حتما ایراداتی هست که باید اصلاح شود و بقای ما به اصلاح روند کاریمان وابسته است.
قاسمی یادآور شد: بنابراین من فقط با توجه به بازتابها درباره موفقیت شبکه حرف میزنم اما نظر اصلی را باید مخاطبان بدهند.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به رشد اقبال حامیان مالی به شبکه آموزش چطور این موضوع مدیریت میشود؟ تأکید کرد: یکی از حساسیتهای خاص من این است که فعالیتهای مشارکتی در لایههای پنهان یک اثر شکل بگیرد و گل درشت نباشد.
مدیر شبکه آموزش ادامه داد: حالا هم حامیان مالی در شبکه ما نمود ندارند اما چندین برابر سال قبل مشارکت داشتهایم. این نشاندهنده تدابیر خاص ما برای ورود مشارکت است.
قاسمی در پایان گفت: ما ساعتها با مشارکتکنندهها رایزنی کرده و سعی میکنیم آنها را قانع کنیم نباید این همکاری گلدرشت شکل بگیرد. حتی اگر شده از بخشی از این حامیان مالی گذشتهایم اما اساس ساختار شبکه را به هم نمیزنیم.
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