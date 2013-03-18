محمدمهدی قاسمی با اعلام این موضوع به خبرنگار مهر گفت: طبق آخرین تصمیمات "رادیو هفت" به تهیه‌کنندگی منصور ضابطیان و محمد صوفی سال 92 نیز کماکان از شبکه آموزش سیما روی آنتن خواهد رفت.

"رادیو هفت" برنامه ترکیبی موفقی است که از سال 89 از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود و مخاطبان فراوانی دارد. این استقبال مدیران شبکه آموزش را بر آن داشته است که سه سال متوالی قرارداد سازندگان این برنامه را تمدید کرده و به نوعی از آن دل نکنند.

ضابطیان و صوفی به صورت مشترک تهیه این برنامه را برعهده دارند، مارال دوستی سرپرست نویسندگان است و مجریان مختلفی چون احسان کرمی، ژاله صادقیان، رشید کاکاوند، میلاد اسلام زاده، مسعود فروتن و... هر شب اجرای آن را بر عهده دارند.