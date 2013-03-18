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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۰۶

"رادیو هفت" سال 92 هم مهمان خانه‌های مردم است

"رادیو هفت" سال 92 هم مهمان خانه‌های مردم است

مدیر شبکه آموزش از ادامه یافتن برنامه "رادیو هفت" در سال 92 برای سومین سال متوالی خبر داد.

محمدمهدی قاسمی با اعلام این موضوع به خبرنگار مهر گفت: طبق آخرین تصمیمات "رادیو هفت" به تهیه‌کنندگی منصور ضابطیان و محمد صوفی سال 92 نیز کماکان از شبکه آموزش سیما روی آنتن خواهد رفت.

"رادیو هفت" برنامه ترکیبی موفقی است که از سال 89 از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود و مخاطبان فراوانی دارد. این استقبال مدیران شبکه آموزش را بر آن داشته است که سه سال متوالی قرارداد سازندگان این برنامه را تمدید کرده و به نوعی از آن دل نکنند.

ضابطیان و صوفی به صورت مشترک تهیه این برنامه را برعهده دارند، مارال دوستی سرپرست نویسندگان است و مجریان مختلفی چون احسان کرمی، ژاله صادقیان، رشید کاکاوند، میلاد اسلام زاده، مسعود فروتن و... هر شب اجرای آن را بر عهده دارند.

کد مطلب 2020340

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