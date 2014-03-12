تساوی ارزشمند تراکتورسازی در قطر/ شاگردان تونی موقتا صدرنشین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب چهارشنبه با برگزاری یک دیدار از گروه C پیگیری شد که نبرد دو تیم لخویا قطر و تراکتورسازی با تساوی به پایان رسید تا تراکتورسازی با کسب یک امتیاز از این بازی 4 امتیازی شده و موقتا به صدرجدول این گروه صعود کند.

بیشتر اتفاقات مهم این بازی در نیمه نخست رخ داد جاییکه ضربه پنالتی سباستین سوریا در دقیقه 17 درحالی از کنار دروازه راهی اوت شد که حامد لک جهت ضربه را تشخیص داده بود. همچنین در دقیقه 25 این بازی ضربه محمد ابراهیمی به تیر دروازه لخویا برخورد کرد. البته در دقیقه 30 ضربه ایستگاهی بازیکن قطر به تیر دروازه تراکتور اصابت کرد و توپ برگشتی را هم سوریا با بی‌دقتی به بالای دروازه زد. در دقیقه 39 هم حسن‌زاده یک موقعیت تک به تک را از دست داد تا تراکتورسازی نتواند گل نخست خود را به ثمر برساند.

در نیمه دوم هم دو تیم حملات نه چندان خطرناکی را روی دروازه همدیگر تدارک دادند اما در دقیقه 87 سعید دقیقی یک موقعیت صددرصد گلزنی را از دست داد. توپ برگشتی باعث ایجاد یک ضد حمله برای لخویا شد که محمد نصرتی با خطا روی بازیکن قطری و دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد.

در دقایق پایانی تیم میزبان که صدرنشین لیگ قطر هم بود، چندین حمله را روی دروازه تراکتورسازی انجام داد اما دفاع خوب بازیکنان این تیم تبریزی مانع از گلزنی تیم حریف شد تا در نهایت شاگردان اولیویه‌را یک امتیاز ارزشمند در زمین لخویا بدست آوردند.

حامد لک، مرتضی اسدی، محمد نصرتی، حبیب گردانی، میلاد فخرالدینی، مهدی کریمیان، فرشاد احمدزاده (80- مسعود ابراهیم‌زاده)، مهدی کیانی، جواد کاظمیان، سعید دقیقی و محمد ابراهیمی نفرات تیم تراکتورسازی را در این بازی تشکیل دادند.

با این تساوی تیم تراکتورسازی 4 امتیازی شد و موقتا به صدرجدول گروه C صعود کرد و در صورت شکست تیم العین در زمین الاتحاد، می‌تواند هفته دوم را با رسیدن به صدر به پایان برساند. لخویا هم با یک امتیاز به رده سوم صعود کرد.

- هفته دوم از مرحله گروهی دوازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه C:

* الاتحاد عربستان - العین امارات، ساعت 20:50، ورزشگاه بن زاید شهر العین

گروه D:

* الاهلی امارات - السد قطر، ساعت 19:45، ورزشگاه راشد شهر دبی