مجن شاهرود؛ ماسوله کویر ایران/ شهر طبقاتی کویر در انتظار گردشگران

به گزارش خبرنگار مهر، مجن در ۳۵ کیلومتری شمال غربی شاهرود در دامنه رشته کوه های البرز شرقی قرار گرفته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵برابر با پنج هزار و ۵۲۸ نفر جمعیت دارد. این شهر از شمال و شمال غرب به استان گلستان و از جنوب و جنوب شرق به شاهرود محدود می شود.

مجن در میان دره نسبتاً پهناوری میان دو رودخانه پی‌حصار و پیش‌ده بنا شده، به دلیل قرار گرفتن در منطقه کوهستانی، شهری بن‌بست است و تنها راه ارتباطی آن جاده‌ای آسفالت است که مجن را به شاهرود و بسطام ارتباط می‌دهد.

شغل اکثر اهالی مجن کشاورزی، باغداری و دامداری است و محصولات کشاورزی این شهر سیب زمینی و گندم و محصولات باغی آن شامل زردآلو، گیلاس و آلبالو است.

از نظر قدمت تاریخی وجود آثار و قلعه هایی در اطراف شهر و آثار و سفالینه هایی که در تپه های اطراف باقی مانده و نیز وجود دو درخت کهنسال اورس که در منطقه به نام سور مشهور است، نشانگر این است که از زمان جاری شدن چشمه های آب، زندگی نیز حضور خود را در این منطقه خوش آب و هوا آغاز کرده است.

در بافت قدیمی شهر دیوارها و سقف اتاقها با خاک قرمز و زرد تزئین شده‌ اند و زیبایی دل انگیزی در کاربرد معماری بومی و اقلیم منطقه ایجاد کرده اند. مصالح به کار رفته در خانه ها از سنگ و چوب است روی دیوارهای سنگی اندود کاهگل شده و نمای آن گل قرمز اندود است. کوچه های تنگ و پر پیچ و خم و شیب دار آن با شیوه ساخت منازل مسکونی چشم انداز بافت را زیبا کرده است.

بزرگترها و ریش سفیدان شهر، مجن را برگرفته از جنت می دانند و این نامگذاری به دلیل وجود درختان سر به فلک کشیده ای بوده که از رسیدن نور خورشید به زمین به علت انبوه درختان جلوگیری می کرده اند.

در این شهر که در دامنه جنوبی سلسله جبال البرز آرمیده، می توان چهار فصل سال را به خوبی احساس کرد، با آغاز فصل بهار رویش انواع گل های وحشی، سبزی های صحرایی و گونه های دارویی، نوروز طبیعت را نوید می دهند. این موقعیت اقلیمی خاص منطقه شرایط را برای رشد گونه های مختلف گیاهی از قبیل شنگی های صحرایی، پونه، سرشو، ریواس، اُشتِله غاز (کُما)، گون و زرشک فراهم کرده است.

مجن از جاذبه های گردشگری فراوانی برخوردار است که می توان به آبشار طبیعی تنگ داستان، منطقه سرسبز و دیدنی فرح زاد، چشمه هفت رنگ، آبشار سوری، بافت ماسوله گونه و غارهای طبیعی آن اشاره کرد که از موقعیت اقلیمی خنک و مطبوعی برخوردارند.

آبشار تنگه داستان در قسمت شمالی شهر در بین تنگه ای مشهور به داستان واقع شده است و وجه تسمیه آن به خاطر داستان هایی بوده که در زمان های قدیم درباره این تنگه نقل شده است. این آبشار در میان دو سنگ عظیم الجثه قرار دارد و بیننده در اولین نگاه می پندارد که سنگ ها در حال فرو افتادن است.

ریزش آب با گذشت قرن ها موجب شستن سنگ های آهکی کوه و ایجاد کانالی چند ده متری تا محل فعلی آبشار شده و آب فراوان این آبشار که در دامنه کوه واقع شده آنقدر سرد است که حتی نمی توان به چند متری آن نزدیک شد. آب این آبشار تأمین کننده بخشی از رودخانه شهر و منبع آب کشاورزی مردم منطقه به شمار می رود.

چشمه هفت رنگ واقع در منطقه گرماب در میان دره ای در دامنه کوه شاهوار در نوع خود کم نظیر است و آب گوگردی این چشمه ها خاصیت دارویی داشته و قدیم برای درمان امراض جلدی و استخوانی استفاده می شد.

مجن محصولات و فرآورده های دستی جالبی دارد که گردشگران آنها را به سوغات می برند. از آن جمله می توان به جاجیم، چوخایی (نوعی پارچه که از آن برای دوخت لباس محلی استفاده می شود) و چادرشب اشاره کرد. برخی از زنان این شهر نیز به بافت انواع صنایع دستی، پخت انواع نان سنتی و محلی اشتغال دارند.

از دیگر ویژگی های این شهر که مهمتر از جاذبه های زیبای طبیعی به شمار می رود، مهمان نوازی و صفای مردم این شهر با لهجه ای شیرین و آداب و رسوم و جشن ها و عزاداری های ماه محرم و روز عاشورا بوده که در نوع خود کم نظیر است.