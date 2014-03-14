به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و شهرداری ساوه در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* برای تماشای این مسابقه حدود 700 تماشاگر به ورزشگاه فولادشهر اصفهان آمده بودند و به تشویق تیم اصفهانی می‌پرداختند.

* احمد اسماعیل‌پور، بازیکن گیتی‌پسند پس از تعویض در نیمه نخست بازی به نشانه اعتراض بطری و کاورش را پرت کرد و کفش‌هایش را در آورد.

* این بازیکن بعد از چند دقیقه بار دیگر وارد زمین شد تا برای تیم گیتی‌پسند بار دیگر بازی کند.

* در بین دو نیمه تعدادی از تماشاگران با شیپور شور و هیجان ایجاد کردند و در صدد ایجاد روحیه در بازیکنان تیم گیتی‌پسند بودند.

* باشگاه گیتی‌پسند بین دو نیمه به 10 نفر از تماشاگران خود که در مسابقه ویژه این دیدار شرکت کرده بودند، به قید قرعه، جایزه داد.

* بعد از پایان دیدار دبیری تبریز و تاسیسات دریایی و پس از اینکه مشخص شد بازیکنان گیتی‌پسند به قهرمانی دست پیدا نکردند، این بازیکنان شعارهایی علیه قرچک و تبانی تبریز و قرچک سر دادند.

* تشویق علی افضل، سرمربی سابق تیم گیتی‌پسند با شعار "سلطان علی افضل" از دیگر حواشی دقایق پایانی این بازی بود؛ وی در فصل گذشته گیتی‌پسند را قهرمان کرد اما در نهایت از این تیم کنار گذاشته شد.

* رضا لک، سرمربی گیتی‌پسند و اسماعیل‌پور، بازیکن این تیم، در طول مسابقه امروز بارها با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند.

* جام و تدارکات جشن قهرمانی در ورزشگاه پیروزی اصفهان دیده شده بود اما با توجه به قهرمان نشدن گیتی‌پسند در این بازی، جشنی برای قهرمانی برگزار نشد.

دیدار تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و شهرداری ساوه با نتیجه 3 بر یک به سود گیتی‌پسند به پایان رسید و تیم اصفهانی به مقام نایب قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر دست یافت.