۷۸ اثر به مرحله بعدی جایزه شهید حدادیان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه سومین دوره دوسالانه جایزه ادبی شهید محمدحسین حدادیان، پس از بررسی آثار رسیده به این دوره، اسامی ۷۸ اثر راه‌یافته به مرحله بعدی داوری را اعلام کرد.

بر اساس اعلام دبیرخانه، این آثار از میان حدود ۴۰۰ اثر دریافتی انتخاب شده‌اند و در مرحله بعدی مورد ارزیابی داوران قرار خواهند گرفت.

اسامی آثار راه‌یافته به مرحله بعدی به این شرح است:

۱. غسل در صحنه

۲. آرایش نرم

۳. باب دل من

۴. گلی در گلستان

۵. دق‌الباب

۶. تو اصلاً صدای منو می‌شنوی؟

۷. کیف قهوه‌ای

۸. تی‌اس‌ام

۹. چشم یخی

۱۰. دین

۱۱. شعله کوری

۱۲. سوره طاهره

۱۳. نویسنده نوشته‌جات بی‌ربط

۱۴. کیک توت‌فرنگی

۱۵. دوربرگردان

۱۶. ده دقیقه

۱۷. منتظر بود

۱۸. پرنده‌تر از مرغان هوایی

۱۹. گوزن‌ها

۲۰. توخالی

۲۱. شکسته

۲۲. گوشتخوار

۲۳. بسته تخمه

۲۴. رضایت‌نامه

۲۵. اگر زیتون خریده بودم

۲۶. پسرم علی

۲۷. صبح خرداد

۲۸. عطر جامانده

۲۹. آخرین افطار

۳۰. دهان خاکی عزیز

۳۱. صبح عید غدیر

۳۲. فصل آلبالوهای تازه

۳۳. هم‌محلی

۳۴. دانه‌های هل

۳۵. فرقه سایه‌ها

۳۶. رزا

۳۷. پرتقال‌فروش

۳۸. ریشه‌ها

۳۹. نیلو

۴۰. هفتاد چهل

۴۱. داغ گندم

۴۲. سیندخت

۴۳. چمدان چرم

۴۴. برنده کسی است که چسب زخم در خانه نداشت

۴۵. پشیمان

۴۶. صلاح بی‌سلاح

۴۷. جوراب‌های لنگه‌به‌لنگه

۴۸. گلستان

۴۹. کسک پشت سرم

۵۰. یک امضای ماندگار

۵۱. هوای راه نرفته

۵۲. صورتی گلدار

۵۳. شکوفه‌های بهارنارنج

۵۴. شبیه حسین علیه‌السلام

۵۵. جان‌فدا

۵۶. به بهای خون

۵۷. بعد از بن‌بست

۵۸. هنوز فرصت هست؟

۵۹. کد ۹۹

۶۰. سورن سفید

۶۱. سبز می‌شوی

۶۲. جایی برای بازگشت

۶۳. اسپک‌زن

۶۴. ماهی نارس

۶۵. ردی در مه

۶۶. ماز

۶۷. عمیق‌ترین گودال تهران برای من است

۶۸. روز مسعود

۶۹. سکوت تلخ

۷۰. اعتراف قبل از بازجویی

۷۱. ارباب مگسک‌ها

۷۲. ابرکاکیا

۷۳. ناتور

۷۴. اشک و آتش

۷۵. چشم‌ها را باید شست

۷۶. کهکشان

۷۷. باب دل من

۷۸. از گناه‌آباد به نورستان

سومین دوره دوسالانه جایزه ادبی شهید محمدحسین حدادیان با هدف شناسایی و معرفی آثار ادبی برگزار می‌شود و آثار راه‌یافته پس از عبور از مرحله بعدی داوری، برای معرفی برگزیدگان نهایی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.