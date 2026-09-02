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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

دردسر تکراری در اصفهان؛

حال و هوای ورزشگاه نقش جهان برای دربی؛ انتقال ترافیک شدید به نصف جهان

حال و هوای ورزشگاه نقش جهان برای دربی؛ انتقال ترافیک شدید به نصف جهان

در فاصله چند ساعت به آغاز دربی ۱۰۷ ترافیک شدیدی در مسیر منتهی به ورزشگاه نقش جهان شکل گرفته است و بسیاری از علاقمندان برای رسیدن به ورزشگاه مسیر زیادی را پیاده طی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری دربی ۱۰۷ پایتخت، اطراف ورزشگاه نقش جهان اصفهان با ترافیک سنگین و حضور گسترده هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس مواجه شده است.

حجم بالای خودروهای شخصی در مسیرهای منتهی به ورزشگاه موجب شده تردد با کندی انجام شود و بسیاری از هواداران دو تیم مجبور شدند وسایل نقلیه خود را در فاصله چند کیلومتری از ورودی‌های ورزشگاه پارک کنند و ادامه مسیر را به صورت پیاده طی کنند.

حال و هوای ورزشگاه نقش جهان برای دربی/ انتقال ترافیک شدید به نصف جهان

در همین حال، پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان با استقرار نیروهای خود در مسیرهای منتهی به ورزشگاه، شرایط ترافیکی را به‌صورت ویژه زیر نظر دارد. دوربین‌های مجهز و سامانه‌های نظارتی نیز برای کنترل تردد وسایل نقلیه و مدیریت حجم بالای ترافیک به کار گرفته شده‌اند.

با نزدیک شدن به زمان آغاز مسابقه، بر حجم هواداران حاضر در اطراف ورزشگاه افزوده شده و مسیرهای منتهی به نقش جهان همچنان شاهد تردد گسترده خودروها و هواداران است.

دربی ۱۰۷ پایتخت از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 6935672
بهنام روان پاک

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