حال و هوای ورزشگاه نقش جهان برای دربی؛ انتقال ترافیک شدید به نصف جهان

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری دربی ۱۰۷ پایتخت، اطراف ورزشگاه نقش جهان اصفهان با ترافیک سنگین و حضور گسترده هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس مواجه شده است.

حجم بالای خودروهای شخصی در مسیرهای منتهی به ورزشگاه موجب شده تردد با کندی انجام شود و بسیاری از هواداران دو تیم مجبور شدند وسایل نقلیه خود را در فاصله چند کیلومتری از ورودی‌های ورزشگاه پارک کنند و ادامه مسیر را به صورت پیاده طی کنند.

در همین حال، پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان با استقرار نیروهای خود در مسیرهای منتهی به ورزشگاه، شرایط ترافیکی را به‌صورت ویژه زیر نظر دارد. دوربین‌های مجهز و سامانه‌های نظارتی نیز برای کنترل تردد وسایل نقلیه و مدیریت حجم بالای ترافیک به کار گرفته شده‌اند.

با نزدیک شدن به زمان آغاز مسابقه، بر حجم هواداران حاضر در اطراف ورزشگاه افزوده شده و مسیرهای منتهی به نقش جهان همچنان شاهد تردد گسترده خودروها و هواداران است.

دربی ۱۰۷ پایتخت از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود.