آغاز به کار طرح «خانه امید» در شهرستان بم

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه هیئت امنای مسکن محرومان ظهر چهارشنبه با هدف عملیاتیسازی زیرساختهای اجرایی و مالی طرح جدید مسکن محرومان در شهرستان بم و با حضور حجتالاسلام علی دوستمحمدی، نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن استان کرمان، حجتالاسلام علی انجم شعاع، مسئول حساب ۱۰۰ بنیاد مسکن استان، حجتالاسلام والمسلمین فرهاد دهقانی، امام جمعه و وحدت عیدی، فرماندار بم برگزار شد.
تغییر رویکرد از مسکن محرومان به خانه امید
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن استان کرمان در این جلسه با تأکید بر اینکه رسیدگی به معیشت اقشار کمبرخوردار تکلیفی انقلابی است، اظهار داشت: تغییر عنوان این طرح به «خانه امید»، بازتابدهنده رویکردی نوین در خدمترسانی است.
حجتالاسلام علی دوستمحمدی، افزود: تشکیل این هیئت امنا با مشارکت امام جمعه، فرماندار و خیرین، با هدف شناسایی دقیق و کارآمد واجدین شرایط (دهکهای ۱ تا ۴) و تسهیل مسیر خانهدار شدن آنان صورت گرفته است تا دغدغه سرپناه برای این اقشار به حداقل برسد.
افزایش سهمیه استان کرمان به ۵ هزار واحد مسکونی
در ادامه، مسئول حساب ۱۰۰ بنیاد مسکن استان کرمان، با اشاره به رایزنیهای صورتگرفته برای ارتقای ظرفیتهای استانی، گفت: سهمیه مسکن استان کرمان در طرح جدید از ۱,۴۰۰ واحد به ۵,۰۰۰ واحد افزایش یافته و به صورت پایدار به تصویب رسیده است.
حجتالاسلام علی انجمشعاع، در تشریح جزئیات مالی این طرح افزود: برای متقاضیان تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۴ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله پیشبینی شده است و علاوه بر این، مبلغی تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان به عنوان کمک بلاعوض از طریق حساب ۱۰۰ امام (ره) و نهادهای حمایتی تخصیص مییابد که گامی مؤثر در جهت کاهش آورده نقدی متقاضیان و تسهیل فرآیند ساخت خواهد بود.
راهکارهای مدیریت هزینههای ساخت
مسئول حساب ۱۰۰ بنیاد مسکن استان کرمان نیز در این جلسه در خصوص مقابله با فشارهای تورمی گفت: برای مدیریت هزینههای ساخت، دولت مصالح کلیدی از جمله سیمان و میلگرد را به صورت متمرکز و با قیمت کارخانه خریداری و به پروژهها اختصاص خواهد داد تا قیمت تمامشده مسکن کاهش یابد. وی افزود: تأمین زمین این واحدها در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و روستاها نیز با هماهنگی اداره راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انجام خواهد شد.
تأکید بر تسریع در اجرای طرح با مشارکت خیرین
امام جمعه بم هم با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد گفت: نظام اسلامی خود را مکلف به تأمین سرپناه شایسته برای ولینعمتان انقلاب میداند و دردی بالاتر از بیمسکنی برای محرومان وجود ندارد.
حجتالاسلام فرهاد دهقانی، با دعوت از عموم مردم و خیرین برای مشارکت در حساب ۱۰۰ امام (ره) و پرداخت زکات، این طرح را مطمئنترین مسیر برای رفع نیاز مسکن نیازمندان برشمرد و خواستار تشکیل کارگروه تخصصی برای پیگیری مستمر فعالیتها به صورت ماهیانه شد.
در پایان این نشست، بر اهمیت نقش هیئت امنای شهرستان در پالایش دقیق متقاضیان تأکید شد.
همچنین مقرر گردید با توجه به شرایط اقتصادی، از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی صنایع محلی و خیرین برای کمک به تأمین «آورده» متقاضیان استفاده شود.
با مصوبه این جلسه، دبیرخانه هیئت امنا در بنیاد مسکن شهرستان بم مستقر و مقرر شد جلسات آن به صورت ماهانه جهت رفع موانع اجرایی برگزار شود.
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