بهروز صفاریان آهنگساز در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: قرار است اوایل سال 93 با محسن چاووشی کنسرتی را در تهران برگزار کنیم. البته هنوز زمان دقیق این کنسرت مشخص نشده است اما همه برنامه‌ریزی ها انجام شده و مطمئنا محسن چاووشی به زودی اولین کنسرتش را برگزار خواهد کرد.

وی افزود: همچنین در حال تولید آلبوم‌هایی با محمد اصفهانی و فریدون آسرایی هستم که جزئیاتش را بعدا اعلام خواهم کرد.

بهروز صفاریان از جمله آهنگسازان و تنظیم کننده های شناخته شده موسیقی پاپ ایران است که به خاطر ویژگی هایی که در تنظیم موسیقی وی وجود دارد بسیاری از خواننده ها علاقمند به همکاری با او هستند. اجرای کنسرت - تئاتر «در روزهای آخر اسفند» به کارگردانی محمد رحمانیان و به سرپرستی صفاریان آخرین فعالیت این هنرمند محسوب می شود.

صفاریان آهنگسازی آخرین آلبوم محسن چاووشی به نام «پاروی بی قایق» است که با وجودیکه از مدت‌ها خبر انتشارش وعده داده شده بود هنوز به طور رسمی وارد بازار موسیقی نشده و چاووشی تنها به انتشار یک تک آهنگ از این آلبوم اکتفا کرده است. اعلام شده این آلبوم موسیقی بهار 93 منتشر می شود. آخرین آلبوم محسن چاووشی «من خود آن سیزدهم» بود که سال گذشته وارد بازار شد و در بسیاری از نظرسنجی ها به عنوان آلبوم برگزیده و چاووشی هم به عنوان خواننده برگزیده پاپ انتخاب شد.

قبل از آغاز جشنواره فیلم فجر اعلام شد قرار است محسن چاووشی خواننده تیتراژ فیلم سینمایی «چ» باشد که البته بعدا این خبر اصلاح شد و ابراهیم حاتمی کیا کارگردان فیلم نیز در نشست رسانه‌ای «چ» اعلام کرد که چاووشی قرار است بر اساس حال و هوای این فیلم به شکل جداگانه ترانه ای را بخواند. البته چاووشی اعلام کرد ترجیح می دهد همچنان فیلم «سنتوری» به عنوان تنها فعالیت سینمایی اش شناخته شود.

محسن چاووشی همیشه به خاطر برگزار نکردن کنسرت زنده در معرض این شایعات قرار داشته که صدایش قابلیت اجرای زنده ندارد و چون فضای موسیقی که او در آن کار می کند بیشتر الکترونیک است صدای این خواننده روی صحنه قدرت کافی ندارد و نمی تواند به جز در استودیو و با همراهی موسیقی الکترونیک قابلیت پخش داشته باشد. اما خود چاووشی این موضوع را تکذیب کرده و دلیل برگزار نکردن کنسرت در طول این سالها را صادر نکردن مجوز عنوان کرده است.