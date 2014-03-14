به گزارش خبرنگار مهر، در نشست هیات مدیره باشگاه ملوان بندرانزلی که صبح امروز جمعه در محل دفتر جدید این باشگاه انجام گرفت، مقرر شد برای مشخص شدن میزان دقیق بدهی‌ها، تیم‌های مختلف حسابرسی در محل این باشگاه مستقر شوند.

بر این اساس طی روزهای آینده دو تیم حسابرسی رسمی دادگستری به همراه یک تیم حقوقی با مسئولیت الماسی رئیس هیات مدیره در اولین فرصت در باشگاه مستقر و نسبت به حسابرسی مالی، مشخص کردن کل هزینه‌های باشگاه ملوان و قراردادهای موجود طی فصل گذشته و فصل جاری بررسی و اعلام نتیجه کنند.

از سوی دیگر مصوب شد تمامی قراردادهای فصل بعد با مسئولیت و محدودیت‌های سیاست هیات مدیره و سقف تعیین شده توسط مدیر عامل منعقد شود. همچنین از این پس تمامی سیاست‌های باشگاه صرفا توسط مسعود معمایی به عنوان سخنگوی باشگاه ملوان اعلام می‌شود.

ضمن اینکه تا زمان مشخص شدن وضعیت حسابرسی، از پرداخت هرگونه وجهی توسط مالک یا باشگاه خوداری بعمل خواهد آمد.

البته در این نشست رضا پورشعبان شهردار بندرانزلی به عنوان عضو جدید هیات مدیره باشگاه ملوان بندرانزلی انتخاب شد.