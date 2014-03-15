برگزیدگان دومین دوره جایزه داستان بیهقی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی دومین «جایزه داستان بیهقی» عصر روز جمعه 23 اسفند با حضور چهره‌هایی مانند محمود دولت‌آبادی، محمد شمس لنگرودی، فرزانه طاهری، احمد پوری، عباس مخبر، اسدالله امرایی، ابوتراب خسروی، شهریار وقفی‌پور و بسیاری دیگر و با حمایت معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در تالار ایوان شمس در تهران برگزار شد.

در این مراسم و پس از قرائت بیانیه هیئت داوران مرحله نخست و نیز بیانیه پایانی هیئت داوران جایزه داستان بیهقی، برترین‌های دومین دوره این جایزه به شرح زیر معرفی شدند:

برگزیدگان دومین دوره جایزه داستان بیهقی: رتبه اول: نسیم مرعشی (تهران) به خاطر نگارش داستان «نخجیر»، رتبه دوم: حسین شیخ‌الاسلامی (تهران) به خاطر نگارش داستان «آدم‌ها که حرف نمی‌زنند»، رتبه سوم: مسعود لک (تهران) به خاطر نگارش داستان «هراس از تماشای کبوتر با چشمان باز». (به برگزیدگان، تندیس، لوح تقدیر، 500 هزار تومان جایزه نقدی و کتاب امیری حسنک وزیر با امضای محمود دولت‌آبادی، اهدا شد).

شایستگان تقدیر دومین دوره جایزه داستان بیهقی: ژیلا رفیعی (تهران) به خاطر نگارش داستان «گاو ماده‌ای که زیر دست سلاخ، ماو می‌کشید»، مریم منوچهری (تهران) به خاطر نگارش داستان «کاش بچه‌ام را ...»، مصطفی میرزایی (ملایر) به خاطر نگارش «توی برف می‌چسبید» و آرمان معراجی (سلمان شهر) به خاطر نگارش داستان «شوهر دلخواه تو». (به شایستگان تقدیر، تندیس، لوح تقدیر، 200 هزار تومان جایزه نقدی و کتاب امیری حسنک وزیر با امضای محمود دولت‌آبادی، اهدا شد).

همچنین در این برنامه از دو داستان نویس خردسال، رضا سلیمانی و تارا فرزاد، تجلیل شد.

بر اساس اعلام بهاءالدین مرشدی دبیر جایزه داستان بیهقی، در دوره نخست این جایزه 1111 داستان از 480 نویسنده و در دوره دوم آن 826 داستان از 560 نویسنده، ارسال شد. آثار دومین دوره جایزه داستان بیهقی در دو مرحله داوری شدند؛ مرحله اول در انجمن داستان بیهقی و مرحله دوم توسط هیئت داورانی شامل ابوتراب خسروی، علی خدایی، ناهید طباطبایی، احمد اکبرپور و شهریار وقفی‌پور.