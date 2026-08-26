به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مهترپور، معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شرق هرمزگان، اظهار کرد: برگزاری آزمون ورودی هنرستان‌های بهیاری دخترانه «شهدای سلامت» در شهرستان رودان و هنرستان پسرانه «زنده‌یاد خویلدی» در شهرستان میناب، یکی از اقدامات کلیدی برای پاسخگویی به نیاز مبرم بخش سلامت در شرق این استان است.



وی افزود: هدف ما تنها آموزش نیست، بلکه ما به دنبال تربیت نیروهایی هستیم که با فرهنگ و نیازهای بومی منطقه آشنا باشند تا پس از اتمام دوره تحصیلی، با تعهد و تسلط بیشتری در مراکز درمانی و بهداشتی منطقه خدمت‌رسانی کنند.

جزئیات دوره تحصیلی و ظرفیت‌های پذیرش

مهترپور گفت: دانش‌آموزانی که در این آزمون موفق به کسب حدنصاب شوند، از مقطع پایه دهم وارد چرخه آموزشی خواهند شد.



معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان بیان داشت : این دوره آموزشی که شامل سه سال تحصیل تخصصی است، به‌گونه‌ای طراحی شده که دانش‌آموزان را با آخرین متدهای آموزشی و مهارت‌های عملی بهیاری آشنا کند.



مهتر پور در تشریح ظرفیت‌های پذیرش عنوان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های دقیق انجام شده از میان ۴۸۱ شرکت کننده در این آزمون در نهایت ۲۰ دانش‌آموز پسر برای هنرستان« زنده‌یاد خویلدی» در شهرستان میناب و ۱۵ دانش‌آموز دختر برای هنرستان «شهدای سلامت» در شهرستان رودان پذیرفته خواهند شد. این ظرفیت‌ها با هدف ایجاد تعادل در توزیع نیروهای درمانی در سطح دو شهرستان تعیین شده است.



نقش هنرستان‌های بهیاری در پایداری خدمات درمانی

مهتر پور گفت: این اقدام از سوی دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان، پاسخی به چالش‌های موجود در تأمین نیروی انسانی در مناطق دورافتاده و نیمه‌شهری است.



مهترپور خاطرنشان کرد: که این روند آموزشی، بخشی از یک برنامه جامع برای ارتقای سطح سلامت عمومی در شهرستان‌های میناب، رودان و سایر نقاط تحت پوشش این دانشکده است.