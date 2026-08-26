۱۲۳۵ پروژه آبرسانی در مازندران در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده بعدازظهر چهارشنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های آبرسانی در صیقل‌محله جواهرده با اشاره به نقش مسئولان ملی و استانی در پیگیری مسائل زیرساختی مازندران اظهار کرد: کارنامه خوب آبفای مازندران حاصل پیگیری‌های مسئولان استان است که با نگاه توسعه‌ای و توجه به جایگاه مازندران، پیگیر مسائل زیرساختی استان هستند.

مدیرعامل آبفای مازندران با اشاره به گستردگی طرح‌های در دست اجرا در استان گفت: یک‌هزار و ۲۳۵ پروژه آب در استان مازندران در حال اجراست که بخش قابل توجهی از آنها با هدف تقویت زیرساخت‌های تأمین و توزیع آب اجرا می‌شود.

برارزاده همچنین از تدوین و ثبت کتابچه تنش آبی استان خبر داد و گفت: با توجه به مشکلات موجود در حوزه آب روستایی و تنش آبی، یک همت اعتبار برای رفع این مشکلات دریافت کرده‌ایم.

وی با اشاره به پروژه‌های آبرسانی شهرستان رامسر عنوان کرد: پروژه رمک ۷ باید به بهره‌برداری برسد و مخزن ۲ هزار مترمکعبی این پروژه نیز باید آبگیری و وارد مدار شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران درباره منطقه اربه‌کله نیز گفت: در این منطقه نگاه ما زیرساختی است و تلاش می‌کنیم بستر لازم برای توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و پاسخگویی به نیازهای آینده منطقه فراهم شود.

برارزاده در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه فاضلاب رامسر اشاره کرد و افزود: پروژه فاضلاب رامسر دارای ردیف اعتباری است، اما مشکل اصلی در حال حاضر تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای پروژه است.

وی تأکید کرد: در صورت فراهم شدن زمین، امکان پیگیری و اجرای جدی‌تر این پروژه زیرساختی در شهرستان رامسر فراهم خواهد شد.