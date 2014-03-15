حسین علیزاده آسیایی شد/ شهرداری تبریز بهترین تیم آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین و آخرین مرحله تور دوچرخه سواری تایوان به مسافت 168 کیلومتر در اطراف خلیج پادانگ برگزار شد که در پایان این مرحله فابیان شنایت آلمانی با زمان 3 ساعت و 55 دقیقه و 27 ثانیه در رقابتی سنگین با ژیرو بنجامین فرانسوی از تیم لا پوم مارسی به عنوان قهرمانی این مرحله دست یافت.

در پایان این تور و در رده‌بندی پیراهن آبی(بهترین دوچرخه سوار آسیا) حسین علیزاده بعد از کوهیی اوچیما از تیم ملی ژاپن در رده دوم قرار گرفت، خلیل خورشید در رده سوم ایستاد و سعید صفرزاده با دو پله صعود نسبت به مرحله چهارم در رده پنجم قرار گرفت. در رده بندی مجموع انفرادی نیز رامی دی ژورژیو از تیم لاپوم مارسی عنوان قهرمانی را به دست آورد و حسین علیزاده در رده شانزدهم ایستاد. خلیل خورشید نیز در مکان هجدهم قرار گرفت.



در رده‌بندی کلی تیمی شهرداری تبریز در رتبه هفتم جای گرفت ولی به عنوان اولین تیمی آسیا بالاتر از تیم ملی ژاپن ایستاد. در رده‌بندی مجموع امتیازات کوهستان حسین علیزاده با 9 امتیاز در رده سوم رده‌بندی قرار گرفت.



تور دوچرخه سواری تایوان در کلاس 2.1 با حضور بیست تیم شامل یک تیم پرو و سه تیم پرو کنتیننتال، چهار تیم ملی و دوازده تیم کنتیننتال از روز 18 اسفند ماه در پنج مرحله برگزار شد.



