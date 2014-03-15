به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدعلی سالاری با اشاره به تقارن دهه فاطمیه، ایام عزاداری شهادت دخت نبی مکرم اسلام با تعطیلات نوروزی، بر حفظ حرمت عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) تأکید کرد و افزود: یکی از مهم ترین مناسبت ها در بین مردم استان و شیعیان ایام فاطمیه است از این جهت باید مردم در هر شرایطی حرمت و جایگاه معصومین(ع) و همچنین مناسبت های خاص را حفظ کنند.

وی برنامه ریزی درست مردم در تعطیلات نوروزی به منظور حفظ حرمت ایام فاطمیه و نیز برگزاری برنامه های مناسب نوروزی از جمله دید و بازدید و صله رحم را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: حفظ حرمت ادیان و مذاهب متفاوت از سوی مردم کشور در هر زمانی نشان دهنده فرهنگ و تمدن بالای مردم ایران است.

این مسؤول افزود: ملت ایران در همه عرصه ها در جهان تاریخ ساز و در عرصه های دینی نیز همواره پیشگام هستند.

حجت الاسلام سالاری با بیان اینکه مردم کشور و استان خراسان شمالی در مناسبت های مختلف، حرمت عزاداری ها را حفظ کرده اند، اظهار داشت: با توجه به تقارن ایام فاطمیه و نوروز، دشمنان درصدد هستند تا ملت ایران را ضد دین جلوه دهند و بنابراین در این ایام حفظ حرمت دهه فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه(س) بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.

وی افزود: به منظور حفظ حرمت این ایام لازم است به فعالیت های تبلیغی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی توجه ویژه ای شده و برنامه های مناسبی در این راستا برگزار شود.

حجت الاسلام سالاری همچنین با اشاره به اینکه در ایام فاطمیه اول و دوم عزاداری ها و ویژه برنامه های مخصوص این ایام در مساجد و هیأت های مذهبی استان برگزار می‌شود، گفت: به منظور برگزاری هرچه بهتر برنامه های عزاداری در این ایام، در مساجد شهری و روستایی استان، اداره کل تبلیغات اسلامی استان در نظر دارد تا با اعزام روحانیان و مبلغانی از حوزه های علمیه قم و مشهد و همچنین مبلغان و روحانیون بومی استان برنامه های مناسبی را در این ایام برگزار کند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی افزود: ملت ولایتمدار ایران به خصوص مردم خراسان شمالی برای جلوگیری از توطئه های دشمن در ایام نوروز، حرمت ذخایر دینی و مناسبت های مذهبی را به درستی حفظ کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی و مذهبی؛ ویژه برنامه های عزاداری دهه اول فاطمیه در کشور از بیست و سوم تا بیست و پنجم اسفند امسال به مدت سه روز و برنامه های دهه دوم این مناسبت نیز از سیزدهم الی هجدهم فروردین سال آینده به مدت پنج روز برگزار می شود.

ایام فاطمیه یا روزهای شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) شش روز بوده که سه روز آن در جمادی الاول از سیزدهم تا پانزدهم و سه روز آن در جمادی الثانی از سوم تا پنجم این ماه است و در این روزها مسلمانان علی الخصوص شیعیان برای شهادت دخت نبی مکرم اسلام عزاداری می کنند.

علمای شیعه پیرامون تاریخ درگذشت حضرت فاطمه(س) دو روایت متفاوت شامل 75 و 95 روز بعد از درگذشت حضرت محمد(ص) را مورد وثوق می‌دانند و از آن جا که درگذشت پیامبر اسلام در در بیست و هشتم صفر بوده؛ به روایت 75 روز، از سیزدهم تا پانزدهم جمادی الأول را فاطمیه اول می‌دانند و بنا به روایت 95 روز، تاریخ شهادت حضرت فاطمه(س) را در سوم تا پنجم جمادی‌الثانی دانسته و آن را فاطمیه دوم می‌نامند.