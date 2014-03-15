دولت مراقب تکرار تجربه توزیع سبد کالا در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله منوچهری پیش از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه و مدیرکل جدید صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه که همزمان با جلسه کارگروه توسعه اقتصادی استان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: دشمنان ملت ایران به دنبال بهانه جویی برای فشار بر ملت هستند و انرژی هسته ای هم یکی از این بهانه هاست.

وی ادامه داد: ملت ایران در راستای رسیدن به اهداف والای انقلاب اسلامی لحظه ای از حقوق مسلم خود عقب نشینی نخواهد کرد.

نماینده مردم اورامانات ادامه داد: بهترین راه غلبه بر فشارهای دشمنان و تحریم های ناجوانمردانه علیه کشور تحقق سند اقتصاد مقاومتی و منویات رهبر معظم انقلاب در این خصوص است.

وی با اشاره به برنامه هدفمندی یارانه ها در فاز دوم افزود: دور اول هدفمندی یارانه ها با تعلق گرفتن آن به 75 میلیون نفر با اینکه با بالا رفتن قیمت حامل های انرژی صرفه جویی در مصرف را به دنبال داشت اما دارای معایبی هم بود که باید در فاز دوم مرتفع شود.

منوچهری با اشاره به اینکه تورم، گرانی، بیکاری، اعتیاد و طلاق از ناهنجاری های استان کرمانشاه است خاطر نشان کرد: هدفمند شدن یارانه ها نباید منجر به تشدید این ناهنجاری ها شود.

وی اظهار داشت: وزارت صنعت و معدن باید در راستای اجرای دوم فاز هدفمندی یارانه ها به گونه ای به دولت کمک کند که تجربه توزیع سبد کالا تکرار نشده و بار منفی برای دولت تدبیر و امید نداشته باشد.

منوچهری وزارت صنعت را در خط مقدم مبارزه با فشارهای اقتصادی دشمن عنوان کرد.

وی درپایان از شاهمرادی مدیرکل پیشین صنعت و معدن استان کرمانشاه تقدیر و برای رحیمی مدیرکل جدید این دستگاه آرزوی توفیق کرد.