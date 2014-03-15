محمود برآبادی نویسنده ادبیات کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: «امیر خرگوش» عنوان یکی از رمان‌هایم است که برای چاپ آماده می‌شود. این رمان درباره مسائل امروز نوجوانان است و شخصیت اصلی آن دانش‌آموزی است که در محله سه‌راه شکوفه زندگی می‌کند و حوادثی برای او و دوستانش به وجود می‌آید. این کتاب در 100 صفحه، توسط انتشارات دانش‌نگار منتشر خواهد شد و در انتظار برای چاپ در سال آینده به سر می‌برد.

وی افزود: رمان دیگرم، هم درباره نوجوانان است. این کتاب که «راز باغ متروک» نام دارد، یکی از کتاب‌های مجموعه رمان نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که جلد اول آن سال گذشته به چاپ رسید و حالا قرار است جلد دوم آن منتشر شود. این رمان داستان معلمی است که به دنبال پدربزرگش می‌گردد و برای همین مقصود، به روستای دورافتاده‌ای می‌رود. در جلد اول این کتاب، او نشانه‌ای از پدربزرگش پیدا می‌کند و جلد دوم هم دربرگیرنده ماجراهایی است که در باغی که او رد پدربزرگش را در آن پیدا کرده، اتفاق می‌افتد. این کتاب هم در نوبت انتشار توسط کانون پرورش فکری است.

این نویسنده در ادامه گفت: بازنویسی شهریارنامه براساس کتاب هشت گنبد نظامی هم اثر دیگری است که در انتظار چاپ دارم. این کتاب هم که توسط انتشارات دانش‌نگار چاپ خواهد شد، بازنویسی یک داستان حماسی در مورد شهریار است که یکی از قهرمانان ایران و نوه رستم بوده است. این اثر تصویرگری هم شده و در انتظار چاپ برای سال آینده است.

برآبادی گفت: اثر بازنویسی دیگرم، از عجایب‌نامه است که آن را برای انتشارا سوره مهر آماده کرده‌ام و اثر چهارم هم، یک رمان برای کودکان است. نام این رمان «پیشی خالمخالی» است که داستان یک گربه است که تازه به دنیا آمده و از اطراف خود می‌ترسد. اما به مرور این ترس از بین می‌رود. این کتاب هم برای چاپ توسط انتشارات سوره مهر آماده می‌شود.