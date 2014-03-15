توضیحات بهزیستی در مورد فوت 15 کودک معلول

به گزارش خبرنگار مهر، سراج در نشست خبری روز شنبه افزود: در سال جاری در مرکز نگهداری معلولان نارمک 15 کودک فوت کردند که از این تعداد سه کودک در مرکز نارمک و 12 کودک در بیمارستان جان خود را از دست دادند.

وی با ذکر نام کودکان معلول فوت شده در مرکز نگهداری نارمک بیان کرد: محمد خلجی، حدیثه مزدآبادی و هاله جام‌جم سه کودک معلول مرکز نگهداری نارمک بودند که به ترتیب در تاریخ‌های 12 آذر، 21 دی و 27 بهمن ماه فوت کردند.

مدیر کل بهزیستی شهرستان تهران در مورد فوت محمد خلجی افزود: این کودک دو ماه قبل از مرگ به علت مشکلات تنفسی و تشنج‌های مکرر به بیمارستان رفته بود، سه گروه برای ارزیابی پرونده این کودک فعال شدند که پس از بازدید و سرکشی‌های انجام شده در شب فوت مورد خاصی دیده نشده و کودک علیرغم حضور مادریار، بهیار و ناظم و مراقبت‌های لازم توسط همکاران، جان خود را از دست داد.

به گفته سراج، از پدر فوت شده درخواست کردند که اجازه دهد کودک به پزشکی قانونی برود اما پدر محمد خلجی با این موضوع مخالفت کرده است.

سراج با اشاره به اینکه پزشک مقیم در شب‌های سپری شده در مرکز نگهداری معلولان نارمک وجود ندارد، خاطرنشان کرد: بنا بر گزارشات انجام شده مراقبان وظیفه خود را درخصوص این کودک انجام داده‌ بودند.

وی در ادامه به مرگ "هاله جام‌جم" اشاره و اظهار کرد: این کودک 43 سال در مرکز ما نگهداری شده و حتی زمانی که پدر و مادرش وی را به آمریکا بردند به آنها گفته‌اند که او نمی‌توانست بیش از 22 یا 23 سال عمر کند و رشد عقلی آن هم بیش از 12 سال نخواهد بود.

مدیر کل بهزیستی شهرستان تهران با بیان اینکه علت فوت هاله جم ذات‌الریه بود، گفت: او پیش از فوت به طور متناوب دچار تب بوده و دو سه بار دچار خونریزی لثه شده و از اسفندماه 91 نیز تحت درمان بوده است.

سراج همچنین به مرگ "حدیثه مزدآبادی" اشاره و بیان کرد: این کودک 21 سال سن داشته و از داروهای مکرر استفاده می‌کرد، پرسنل ساعت 12 شب متوجه وضعیت بد کودک شده‌اند و عملیات CPR بر روی وی انجام شده و در زمان فوت وی یکی از بهترین بهیارها در مرکز حضور داشته و عملیات بهیاری را انجام داده است.

در ادامه نشست مدیر کل بهزیستی شهرستان تهران با بیان اینکه در مورد مرگ سه تن از کودکان معلول مرکز نگهداری نارمک با اورژانس تماسی برقرار نشده است، در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه بنا بر گفته‌های کارکنان مرکز نگهداری معلولان نارمک، اورژانس در زمان فوت محمد خلجی در مرکز حاضر شده اما بنا بر گزارشات شما اورژانسی در مرکز حضور نداشت،‌ عنوان کرد: سوال شما مربوط به این قضیه نیست و ما اقدامات لازم را انجام داده‌ایم.

وی همچنین با ذکر نام 12 کودک فوت شده مرکز معلولان جسمی حرکتی نارمک در بیمارستان گفت: "طاهره همتی" در تاریخ شش فروردین ماه در بیمارستان بهرامی، "مطهره رضایی" 20 فروردین ماه در بیمارستان بهرامی، "پیام رفیعی محجوب" 31 فروردین ماه در بیمارستان بهرامی، "شقایق پرفکری" شش اردیبهشت ماه در بیمارستان بهرامی،‌ "حمید رضا دیندار" سوم تیرماه در بیمارستان بقیه الله، "علی پوردشتی" سوم مهرماه در بیمارستان امام حسین‌(ع)، "حسین ‌رستمی" هفتم مهرماه در بیمارستان امام حسین (ع)، "امیر تاجیک" 11 آذرماه در بیمارستان بهرامی، "جاسم صاحبدل" 27 آذرماه در بیمارستان بهرامی، "زینب موسوی" هفتم دی ماه در بیمارستان امام حسین (ع)، "فردیس اکبری" هفتم اسفند ماه در بیمارستان بهرامی و "زینب شیری" 17 اسفندماه در بیمارستان بهرامی 12 کودک معلولی بودند که در سال جاری پس از اعزام به بیمارستان فوت شدند.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر کم بودن تعداد پرسنل مرکز نگهداری نارمک نسبت به کودکان تحت مراقبت ، خاطر نشان کرد: 145 نفر پرسنل کلی مرکز نگهداری نارمک هستند که برخی از آنها در کلینیک‌ روزانه فعالیت می‌کنند و به طور معمولی برای هر 20 نفر 40 تا 45 پرسنل وجود دارد.

مدیر کل بهزیستی شهرستان تهران ادامه داد: برای هر 15 کودک معلول یک مادریار در شب و برای هر 18 تا 22 مددجو نیز یک مادریار در شب حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه مرکز نارمک به دلیل داشتن شرایط خاص مسئولیت مراقبت از شدیدترین معلولان را بر عهده دارد، گفت: نارمک یکی از مجهزترین مراکز ماست و معلولانی که در آن بستری می‌شوند اکثریتشان دارای خانواده بوده هرچند نباید افرادی که دارای خانواده هستند پذیرش شوند اما ما این افراد را به دلیل داشتن معلولیت شدید نگهداری می‌کنیم.

وی در پاسخ به اینکه کدام بیمارستان‌ها این کودکان را به سختی پذیرش می‌کنند، تصریح کرد: بیمارستان‌های بهرامی، بقیه الله، امام حسین (ع) و بوعلی از جمله این بیمارستان‌ها هستند.

سراج با اشاره به اینکه یکی از کودکانی که هم اکنون در مرکز نگهداری نارمک تحت مراقبت است گفت: این کودک نهم اردیبهشت ماه متولد شده و در طول هفت هشت ماهه اخیر هشت بار تحت عمل جراحی قلب باز و ریه قرار گرفته و دارای اختلالات اندامی متعدد است.

مدیر کل بهزیستی شهرستان تهران با بیان اینکه پنج تن از کودکان مرکز نگهداری نارمک دارای هپاتیت مثبت هستند گفت: این بیماری علیرغم بیماریهای متعددی است که این افراد دارند. مرکز نگهداری نارمک مرکزی است که بچه‌های آن بر روی تخت نگهداری شده و تحرکی ندارند و یکی از علل مرگ آنها نیز کم تحرکی است چرا که به علت نداشتن حرکت‌های لازم دچار بیماریهای عفونی می‌شوند.