محکومیت ترور معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ارتباطی سازمان‌های غیر دولتی زنان نسبت به جنایت ترور معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا، نصرت افتخاری واکنش نشان داد.شرح این بیانیه به شکل زیر است:

«شبکه ارتباطی سازمانهای غیر دولتی زنان »، با اندوهی عمیق و انزجاری شدید، شهادت مظلومانه سرکار خانم دکتر نصرت افتخاری، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی فراجا در استان سیستان و بلوچستان، را که در پی یک اقدام مسلحانه و تروریستی رخ داد، محکوم می‌نماید.

ترور و خشونت مسلحانه، فارغ از هر نوع انگیزه و رویکردی، نقض آشکار حق حیات و امنیت انسانی است؛ اصولی که همواره از ارکان بنیادین جوامع توسعه‌یافته و امن به شمار می‌روند.به عنوان نهادی که سال‌هاست در مسیر ارتقای وضعیت زنان و خانواده فعالیت می‌کند، ما بر این باوریم که هدف قرار دادن زنانی که در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی مشغول به خدمت هستند، نه تنها تهدیدی علیه یک فرد، بلکه ضربه‌ای بر پیکره‌ی تلاش‌های مدنی و مشارکت‌های اجتماعی زنان در کشور است.

ایجاد ناامنی برای زنانی که با هدف کاهش آسیب‌ها و ارتقای فرهنگ جامعه فعالیت می‌کنند، مانعی جدی در مسیر توسعه‌ی پایدار و تحقق عدالت اجتماعی است و این اقداماتِ کور، تنها خشم جامعه‌ی مدنی و فعالان حقوق زنان را برمی‌انگیزد.

شبکه ارتباطی سازمانهای غیر دولتی زنان، ضمن تسلیت صمیمانه به خانواده محترم ایشان و جامعه‌ی فعالان فرهنگی کشور، از نهادهای مسئول تقاضا دارد با پیگیری قاطعانه، مسببان این جنایت را شناسایی و به سزای عمل خود برسانند. ما بار دیگر بر موضع اصولی خود مبنی بر نفی مطلق هرگونه خشونتِ مسلحانه و ترور تأکید ورزیده و باور داریم که راه دستیابی به امنیت پایدار، تنها در سایه‌ی گفتگو، صلح و احترام به کرامت انسانی ممکن است.